Diyarbakır'da 'Kobanê'ye destek yürüyüşü' öncesi asker sokağa indi!

Diyarbakır’da bugün yapılacak Kobanê’ye destek yürüyüşü sebebiyle şehrin önemli noktalarında güvenlik önlemleri alındı. Polisin yanı sıra askerî birlikler de kritik noktalarda mevzilendi.

Zırhlı askerî araçlar valilik ve adliye binası önünde, polis araçları ise Seyrantepe Kavşağı, Bağlar Emek Caddesi, Melik Ahmet ve AKP il binası önüne tedbir aldı. Diyarbakır’da 13 kişinin hayatını kaybettiği 6-7 Ekim olaylarında da sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından askerî araçlar, şehrin birçok noktasında yerini almıştı.

Diyarbakır'da gergin bekleyiş

Bugün yapılacak yürüyüş sebebiyle Diyarbakır’da polisin düzenlediği operasyonlarda, şüphe üzerine 28 kişi gözaltına alındı. Jandarmaya ait Kirpi ve Kobra araçlarıyla panzerler valiliğin önüne gitti. Bir süre birada duran araçlar, daha sonra valilik bahçesine alındı. Askerî araçlar ve Jandarma Özel Harekât timleri, ayrıca Seyrantepe ve Tesisler kavşağına yerleşti. AKP binasını ise çok sayıda polis memuru ve panzer bekliyor.

Kepenklerin yüzde 70’i kapalı

Diyarbakır’da dükkanların büyük bölümü kapalı. Özellikle Sur ilçesinde esnafların neredeyse tamamı işyerini kapattı. Bağlar ilçesinin Lezgin Avcı, Hatboyu, Sento ve Dörtyol bölgelerinde işyerlerinin büyük kısmının kapalı olduğu görüldü. Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde ise az da olsa bazı esnafların dükkan açtığı görüldü. Şehirdeki fırın ve eczaneler ise açık.