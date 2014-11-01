Efkan Ala: Sokağa çıkan çocukların sorumluluğu HDP'nin üzerindedir

İçişleri Bakanı Efkan Ala, HDP'nin 1 Kasım çağrısını değerlendirerek, "HDP yine yasadışı yollara çağrı yapmışır. İnsanları sokağa çağırmak bizim kanunlarımıza aykırıdır. Sokağa çıkan çocukların sorumluluğu HDP'nin üzerindedir. Biz bu çağrıya vatandaşlarımızın uymamalarını arzu ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Ala, "Bütün vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin edecek emniyet tedbirlerini alıyoruz. O çocuklar sokağa çağrılarak gelecekleri karartılıyor. Biz hiç kimsenin burnunun kanamamasını arzu ediyoruz.



Tabii ki kamu düzenini sağlayacak tedbirler alınacaktır. Eğer HDP yasalara uygun olarak bir miting düzenlemek isteseydi, buna hiçbir engel yok. Biz arzu ediyoruz ki çocuklarımız hiç suça bulaşmasınlar. Sokağa çocukları çağırmak sorumsuzluktur. Biz bize düşeni yapıp tedbirlerimizi alacağız, çağrımızı yapacağız" diye konuştu.