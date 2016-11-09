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Çevre

İstanbul'da yarım asırlık sıcaklık rekoru kırıldı

İstanbul dün, 1962 yılından bu yana en sıcak Kasım'ı yaşadı

09 Kasım 2016 21:24

İstanbul'da dün 27.3 dereceyle 1962 den bu yana en sıcak kasım gününü geçirdi. Böylece son 54 yıllık sıcaklık rekoru kırılmış oldu.

İstanbul dün, 1962 yılından bu yana en sıcak Kasım'ı yaşadı. Meteoroloji ölçüm istasyonlarından alınan bilgilere göre dün yapılan ölçümlerde Eyüp, Çekmeköy, Beykozve Tuzla'da sıcaklık rekorları kırıldı.

Hürriyet'teki habere göre, bu ilçelerden Eyüp'te 27,3, Çekmeköy'de 26,9, Tuzla'da 26,8, Beykoz'da ise 26,7 sıcaklık değerleri ölçüldü. Bu rakamlar, 1 Kasım 1962 yılında kayıtlara geçen 26,5 dereceyi geride bıraktı. Böylelikle, güneyli rüzgarların artırdığı sıcaklık dereceleriyle dün 4 ilçede 54 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı.

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