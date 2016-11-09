Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, akşam saatlerinde Marmara'nın batısı ve kıyı Ege'de kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın batısında yer alan Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçeleri ile kıyı Ege'de İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinde, bu akşam saatlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanağın yer yer kuvvetli olarak görülmesi bekleniyor.



Vatandaşlardan kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

5 il için rüzgar uyarısı





Öte yandan Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre yarın Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor.



Vatandaşların kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları istendi.