İstanbul'da su sıkıntısı kapıda!

Marmara bölgesinde neredeyse yağmur bile yağmaması nedeniyle İstanbul barajlarında son 10 yılın susuzluk rekoru kırıldı.

Yetersiz yağışlar nedeniyle barajlar alarm veriyor. Sadece 3 gün önce yüzde 30,87 ölçülen doluluk oranı 30,34'e geriledi. Şubat ayında hava sıcaklıklarının 17 dereceler seviyesini görmesi yaz adına İstanbul halkını çok zor günler bekliyor.

Öte yandan Marmara Bölgesi'nin en önemli su kaynaklarından Sapanca Gölü'nde de su sürekli olarak çekiliyor. Gölün su seviyesi günde ortalama 1 santim kadar çekilirken gölü besleyen Kartepe gibi kaynaklar bu yıl kar azlığından dolayı gölü besleyemiyor. Kuraklıkla ilgili olarak konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'de kuraklığın etkisinin artarak devam ettiğini, bu nedenle bir an önce tasarruf tedbirlerinin alınması gerektiğini belirterek, "Yeteri kadar kar yağışı olmadığı için yeraltı suları da beslenmiyor. Tasarruf tedbirleri alınarak bu durumu vatandaşlara da anlatmak gerekir" dedi.

Şen, yağışların ocak ve şubat ayında da beklentileri karşılamadığını, neredeyse tüm yurtta sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini söyledi.

‘İstanbul'da büyük su sıkıntısı kapıda’

Türkiye'deki kuraklığın etkilerinin yazın çok daha fazla hissedileceğini vurgulayan Şen, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Havalar ısındı, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Ocak ayında beklenen yağışlar olmadı. Şubat ayı da kurak geçiyor. Türkiye'de kuraklık etkisini artırarak devam ediyor. Bir an önce bazı tasarruf tedbirleri alınmalı. Gerekirse bazı büyük şehirlerde su kesintisi yapılmalı. Özellikle İstanbul yazın büyük su sıkıntısı çekebilir. İstanbul'a günde 2,5 milyon metreküp su veriliyor. Hazırda 300 milyon metreküp su kalmış."

Tasarruf tedbirleri gerekiyor

Şen, barajların doluluk oranının yüzde 33 civarında olduğunu ifade ederek, gelecek aylarda yağış olsa bile bu oranların çok fazla artmayacağını, en fazla 40-45'lere çıkacağını aktardı.

Yağmur bombası seçenek değil

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise kış aylarının sıcak geçmesi nedeniyle yaz aylarında kuraklık yaşanacağı iddiaları üzerine B planları bulunduğunu söyledi. Eroğlu, yağmur bombasının bir seçenek olmadığını ve sonuç vermediğini dile getirdi. Eroğlu, “Yağmur duası, yağmur bombasından maliyetsiz” diye espri yaptı. Eroğlu, TBMM’deki sohbetinde, sorunun daha çok Orta Anadolu bölgesi için geçerli olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

Yağmur bombası seçenek değil

“Su sorunu yaşanmaması için önem alıyoruz, bu konuda acil eylem planlarımız var. Bölgelerdeki arkadaşlarımızla düzenli toplantı yapıyoruz. Sorun daha çok Orta Anadolu’da görülüyor. Bizim B planımız var. Yeraltı sularıyla ilgili planlama yapıyoruz. Önümüzdeki döneme ilişkin meteorolojik verileri de olumlu. Bahar yağmurları beklediğimiz gibi gelecek. Sorunu yaza gelmeden çözeceğimize inanıyoruz.

Yağmur bombası düşünmüyoruz, çünkü anlamlı bir getirisi yok. İstanbul’da Nurettin Sözen döneminde denenen ve başarısız olan yağmur bombasının faturasını biz ödedik. Bu bir seçenek değil. Yağmur duasını da çıkarız, hiç olmazsa onun maliyeti yok. Su ile ilgili karar verecek kurulda bakanlığımızın da olması gerekiyor. Yeni torba tasarıda bu düzeltilecek. Arkadaşlarla da görüştüm, suyla ilgili bir karar verilirken, bizim olmamız gerekir. Tüm teknik alt yapı zaten bizde var.