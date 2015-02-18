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İstanbul'da kar yarın da etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar yağışının cuma gününe kadar devam edeceğini bildirdi

18 Şubat 2015 20:04

İstanbul'da gün boyu yer yer yoğun olarak devam eden kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, kar yağışının İstanbul genelinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, cuma günü iç kesimlerde karla karışık yağmur, yüksek bölgelerde ise hafif kar olarak görülecek yağış, akşam saatlerinden itibaren şehri terk edecek.

Bugün en yüksek 1 derece olarak ölçülen sıcaklık, yarın en düşük eksi 2, en yüksek ise 3 derece olacak. Cuma günü en düşük 2, en yüksek 5 derece civarında seyretmesi beklenen sıcaklığın, hafta sonu itibarıyla 3-6 derece artarak mevsim normallerine çıkması bekleniyor.

Şehrin sahil kesimlerinde 5-10 santimetre olan kar kalınlığı, birçok ilçede 10-25 santimetre arasında ölçüldü. Çatalca ve Hadımköy'de ise beyaz örtünün 30 santimetreye kadar yükseldiği tespit edildi.

İlerleyen saatlerde kar kalınlığının daha da artması beklenirken, rüzgarla beraber zaman zaman tipi şeklinde seyreden kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi de 100 metrenin altına düşecek.

Bu arada yetkililer, vatandaşlar ve sürücüleri, don, buzlanma ve görüş mesafesinin azalması nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

 

Şehir Hatları'nda seferler iptal

 

Şehir Hatları'nın seferlerinde, yoğun tipiye bağlı olarak görüş mesafesinin azalması nedeniyle gün boyunca gecikmeler ve iptaller yaşandı. Vatandaşlar, sefer iptal bilgilerine, anlık olarak "http://www.sehirhatlari.com.tr"den ulaşılabiliyor.

ETİKETLER

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