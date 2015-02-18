İstanbul'da metro seferleri 'belirsiz bir süreyle' durdu

Metrobüs seferlerinde yaşanan aksama nedeniyle metro hatlarına yönelen yolcular Mecidiyeköy hattında bu defa elektrik kesintisi nedeniyle beklemek zorunda kaldı.

posta.com.tr'nin haberine göre, enerji kesintisi nedeniyle Mecidiyeköy metro hattında Hacıosman-Yenikapı yönünde seferler çift taraflı durdu. Metro girişinde ve peronlarda uzun kuyruklar meydana geldi.

Mesai saatinin bitimine yakın metrodan bir anons yapıldı. Anonsta, "teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Hacıosman arası seferlerin belirsiz bir süreyle durduğu" belirtildi.