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İstanbul'da metro seferleri 'belirsiz bir süreyle' durdu

Enerji kesintisi nedeniyle Hacıosman-Yenikapı metro hattında seferler çift taraflı durdu

18 Şubat 2015 19:50

Metrobüs seferlerinde yaşanan aksama nedeniyle metro hatlarına yönelen yolcular Mecidiyeköy hattında bu defa elektrik kesintisi nedeniyle beklemek zorunda kaldı.

posta.com.tr'nin haberine göre, enerji kesintisi nedeniyle Mecidiyeköy metro hattında Hacıosman-Yenikapı yönünde seferler çift taraflı durdu. Metro girişinde ve peronlarda uzun kuyruklar meydana geldi.

Mesai saatinin bitimine yakın metrodan bir anons yapıldı. Anonsta, "teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Hacıosman arası seferlerin belirsiz bir süreyle durduğu" belirtildi.

 

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