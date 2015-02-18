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Beyoğlu esnafı: Camlarımıza kartopu atmak serbesttir

Beyoğlu esnafı Kadıköy’de kar topu oynarken esnaf tarafından öldürülen gazeteci Nuh Köklü için dükkanlarına “Camlarımıza kar topu atmak serbesttir” ilanı astı

18 Şubat 2015 19:43

Beyoğlu esnafı Kadıköy’de kar topu oynarken esnaf tarafından öldürülen gazeteci Nuh Köklü için “#beyoglundakartopu” etiketiyle düzenlediği sosyal medya kampanyasıyla, herkesi bu akşam saat 18.30’da Beyoğlu’nda kar topu oynamaya çağırdı.

ilerihaber.org'un haberine göre, Kadıköy’de dün akşam arkadaşlarıyla kar topu oynarken bir esnaf tarafından bıçaklanarak öldürülen gazeteci Nuh Köklü için Beyoğlu esnafı dükkanlarına “Camlarımıza kar topu atmak serbesttir” yazısı asarak olayı protesto etti.

Beyoğlu esnafı ayrıca olayı kınayarak, #beyoglundakartopu #nuhkoklu etiketiyle yapılan sosyal medya  çağrısıyla bu akşam saat 18.30’da herkesi Beyoğlu’na kar topu oynamaya çağırdı.

Beyoğlu esnafının büyük çoğunluğunun katılacağı eylem, her esnafın kendi dükkanın önünde “Çaylar esnaftan” denilerek yapılacak.

 

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