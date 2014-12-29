İstanbul'da dalgalar bir kadını yuttu

İstanbul Zeytinburnu'nda dengesini kaybeden bir kadın denize düştü. Dalgaların açığa sürüklediği kadın boğularak can verdi.

Çağatay Kenarlı’nın DHA’da yer alan haberine göre, olay, Zeytinburnu sahilinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kıyıdaki kayalıklarda duran bir kadın, denize yaklaşarak yüzünü yıkadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Kadın bir süre denizde çırpınmaya başladı. Olayı gören Enes Çelik adlı kişi, durumu sahilde bulunan güvenlik görevlilerine bildirdi. Görevliler, polis ve sağlık ekiplerini olay yerine çağırdı. Fırtına nedeniyle yoğun olan dalgalar kadını açığa sürükledi. Ekipler deniz polisinden de yardım istedi. Olay yerine gelen deniz polisi kadını suyun yüzeyinde hareketsiz halde buldu.

Tekneyle kıyıya getirilen kadın ambulansa konularak Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 35-40 yaşlarındaki kadın hayatını kaybetti.

‘Kadın gözümüzün önünde gitti’

Kadının sahilde oturduğunu gören Enes Çelik, “Ben denize bakarak oturuyordum. Kadın da burada yaklaşık 10 dakika oturdu. Baktığımda, kadın kıyıya yanaşmış elini yüzünü yıkıyordu. Sonra kadının ne yapmaya çalıştığını anlayamadım. Dalgalar geliyordu. Buraya yüzümü çevirdim, bir ses geldi. Ben buraya geldiğimde çırpınıyordu. Kadın 5 dakika kaldı içeride. Ben de koştum, yardım çağırdım. Onlar da yüzme bilmiyordu, sonra kadın gözümüzün önünde gitti" dedi.

Yapılan incelemede kadının üzerinden kimlik çıkmazken, ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.