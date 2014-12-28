Soğuk ve yağışlı hava geliyor

Meteoroloji, yurdun batı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunurken, salı gününden itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, halen doğu bölgelerinde devam eden yağışlara ilave olarak yurdun batı kesimlerinin bugün akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege Bölgesi, Batı Karadeniz ile Batı Akdeniz'de pazartesi, salı ve çarşamba görülecek yağışların sürekli ve kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlı sistemin ardından, yurt salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk havanın etkisine girecek. Hava sıcaklıkları yurdun kuzeybatısında hissedilir derecede azalacak, yağışlar karla karışık yağmur vekar şekline dönüşecek.

Öte yandan, bugün akşam saatlerinden itibaren yurdun batı kesimlerinde başlayacak kuvvetli güneybatı yönünden esen rüzgarların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu Bölgesi'nde yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Başta soba ve baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.