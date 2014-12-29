İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, bazı yerlerde etkisini kar yağışı şeklinde gösterdi. Başakşehir'de kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

İstanbul'da akşam saatleri itibariyle kar yağışı başladı. Gündüz saatlerinde başlayan fırtına ve yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kar nedeniyle alarm verdi. 1028 araç ve iş makinesi, 4 bin 815 personel 209 bin ton tuz, 1.385 ton solüsyon depolandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kar alarmı verdi. İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM meteoroloji biriminin hava tahmin raporlarına göre; İstanbul bu gece yarısından sonra kar yağışı ve fırtınanın etkisi altına girecek. İstanbul'da yarın öğleden sonra hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerden itibaren rüzgarın 70-90 km/saat eseceği, yağışın karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı belirtildi" denildi.

‘Tuz ve solüsyon depolandı’

Açıklamada alınan önlemlerde şöyle açıklandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi kış mevsimi hava koşullarıyla mücadele hazırlıkları çerçevesinde 80'i 1'inci öncelikli olmak üzere 308 güzergâhta yaklaşık 4 bin km uzunluğundaki yol ve meydanlarda kötü hava koşullarıyla mücadele çalışmaları tamamlandı.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri 2014-2015 kış sezonu için aralarında Kar Kaplanının da olduğu 1028 araç ve iş makinesi, 4 bin 815 personel ile karlı hava koşullarıyla mücadele edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi depolarında 209 bin ton tuz hazır bekletiliyor. İlçe Belediyelerine ihtiyaçları durumunda tuz takviyesi yapılacak. 64 ayrı noktada ise 1.385 ton solüsyon depolandı. İhtiyaç halinde ise saatte 25 ton kapasiteli solüsyon tesislerinde üretim yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm birimler ile ihtiyaç halinde hizmet veren şirketlerden araç ve personel desteği sağlanacak."

‘İtfaiyeden 1058 personel’

"AKOM Koordinasyonunda yürütülecek çalışmalara İtfaiye, 45 adet (Hızır güç) 6*6*6 Afet Müdahale ve Kurtarma Aracı ve 1.058 Personeli ile katılacak. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı; Kadıköy, Taksim, Saraçhane, Yenikapı, Eminönü, Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Göztepe, Kartal Meydanlarında; 223 Personel ve 38 araç ile kış mücadele çalışmaları yapacak.

Atık Yönetimi Müdürlüğü; 613 Durak, 207 Üst ve Alt Geçit, 7 Çöp Aktarma İstasyonu, işleme tesisleri, depo sahası yollarında 616 Personel ve 71 araç ile görev yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan 147 Traktör kar kürüme ekibi muhtarların sorumluluğunda kendi köy yollarını açmak için görev bölümü yaptı."

‘Metrobüs yolu sürekli ulaşıma açık bulundurulacak’

"AKOM'da Zabıta Daire Başkanlığı, İSKİ, İETT, İGDAŞ, İSFALT, Trafik Müdürlüğü, Sağlık Daire Başkanlığı, Beyaz Masa, BEDAŞ, AYEDAŞ, Karayolları, Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de görev yapacak.

Olumsuz hava koşullarıyla ilgili çalışmalar için İstanbul 9 bölgeye ayrıldı:

1. BÖLGE: Bağcılar, Bayrampaşa, Esenler, Eyüp,Fatih,Güngören,Zeytinburnu

2. BÖLGE: Avcılar, Bakırköy, Bahçelievler, K.Çekmece, B.Çekmece, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt

3. BÖLGE: Beşiktaş, Beyoğlu, Kâğıthane, Şişli, Sarıyer,

4. BÖLGE: Gaziosmanpaşa, Arnavut köy, Sultangazi, Çatalca,Eyüp

5. BÖLGE: Çatalca, Silivri, B.Çekmece

6. BÖLGE: Kadıköy, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir

7. BÖLGE: Sancaktepe, Adalar, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Tuzla

8. BÖLGE: Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe

9. BÖLGE: Şile, Çekmeköy

Ana arterlerde 28 ayrı noktaya yerleştirilen BEUS (Buzlanma erken uyarı sistemi) ile buzlanma noktaları 3 saat önceden tespit edilecek. Ekipler 30 dakika ara ile belirtilen yerlerde kürüme ve tuzlama çalışması yapılacak. 52 km uzunluğundaki metrobüs yolu sürekli ulaşıma açık bulundurulacak. Kritik kavşaklarda 50 adet kurtarıcı ve çekici 24 saat esasına göre yolda kalmalar ve kazalara karşı hazır bekletilecek."