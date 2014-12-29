İstanbul'da şiddetli lodos köprü korkuluklarını uçurdu!

Kadıköy Söğütlüçeşme üstgeçidinin demir korkulukları, şiddetli rüzgârın etkisiyle yerinden ayrılarak alt yola düştü. 2 araçta hasar oluşurken Kadıköy’de trafik durdu.

Korkuluklarda bez afişlerin asılı bulunduğu ve şiddetli rüzgârla korkulukların yıkılmasına neden olduğu öne sürüldü.

Çöken korkuluğun kaldırılmasının ardından trafik açıldı.

Kadıköy Belediyesi ise olayla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Marmaray çalışmasında Söğütlüçeşme Köprüsünde çökme oldu. Kadıköy yönüne trafik kapalı" denildi.

Meteoroloji'den tam fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege bölgeleri için tam fırtına uyarısı yaptı.

DHA’da yer alan habere göre, Marmara Bölgesi'nde salı gününden itibaren kuvvetli fırtına beklendiğini belirten Meteoroloji, açıklamasında "Marmara, 30.12.2014 Salı günü sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/s) kuvvetli fırtına bekleniyor. Çarşamba günü (31.12.2014) ilk saatlerde kuzeydoğudan 8 ila 10 kuvvetinde tam fırtınaya (80-100 km/s) dönüşecek olan rüzgar, Perşembe günü (01.01.2015) akşam saatlerinde etkisini azaltacak" ifadelerini kullandı.

‘Batı Karadeniz'de tam fırtına bekleniyor’

Kuzey Ege için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada ise salı günü etkili olması beklenen fırtınanın cuma günü etkisini azaltacağı kaydedilerek "Kuzey Ege, 30.12.2014 Salı günü sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/s) fırtına bekleniyor. Aynı gün (30.12.2014) akşam saatlerinde kuzeydoğudan 8 ila 10 kuvvetinde tam fırtınaya (80-100 km/s) dönüşecek olan rüzgar, Cuma günü (02.01.2015) sabah saatlerinde etkisini azaltacak" denildi.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde de tam fırtına uyarısında bulunan Meteoroloji, açıklamasında "Batı Karadeniz, 31.12.2014 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 8 ila 10 kuvvetinde (80-100 km/s) tam fırtına bekleniyor. Tam fırtına Perşembe günü (01.01.2015) akşam saatlerinde etkisini azaltacak" dedi. Meteoroloji, ayrıca fırtına nedeni ile ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere dikkat edilmesi konusunda da uyarı yaptı.

İGDAŞ'tan lodos uyarısı

İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş. (İGDAŞ) vatandaşları lodosun neden olobileceği karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı. İGDAŞ uyarısında doğalgaz cihazının bulunduğu yerde yatılmamasını özellikle vurguladı.

Evlerin pencerelerine takılan menfezlerin kapatılmaması gerektiği belirtilen açıklama şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre İstanbul genelinde kuvvetli lodos etkili olmaktadır. Rüzgarın etkisi ile oluşabilecek baca gazı (karbonmonoksit) zehirlenmelerine karşı bacalı doğalgaz cihazı kullanıcılarının, cihazlarını kullanırken dikkatli olmaları gerekmektedir. Bacaların sızdırmazlığı ve çekişi mutlaka kontrol ettirilmelidir.

Doğalgaz cihazının bulunduğu yerde yatmayın

Ayrıca vatandaşlarımızın kombi, soba, şofben gibi yakıcı cihazların bulunduğu mekanda yatmamaları da önem arz etmektedir. Cihazların bulunduğu mekandaki hava alışverişini sağlayan menfezlerin de kesinlikle kapatılmaması gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın bu konuda gereken hassasiyeti göstermelerini bekler, sağlıklı ve konforlu günler dileriz."