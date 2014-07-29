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İstanbul'da cihad çağrısı: Allah'ım mücahidlerin atışlarını isabete ulaştır

İstanbul Ömerli'de bir piknik alanında bayramlaşan ve kendilerine 'İstanbullu Müslümanlar' adı verin bir grup cihad çağrısında bulundu

29 Temmuz 2014 21:25

IŞİD'e yakınlığı ile bilenen takvahaber.net İstanbul'da yaptıkları bayram etkinliğinin videosunu yayınladı. Haberde "İstanbullu müslümanlar Ramazan bayramı namazını düzenlenen bir organizasyonla hep birlikte eda etme imkanı buldular" ifadeleri yer aldı.

CNNTürk'ün haberine göre, kılınan bayram namazının ardından vaiz, "Bizi hakkıyla cihad yolunda savaşlardan eylesin. Allah'ım cihad eden ve sabreden mücahidlere yardım et, onları zafere ulaştır. Onların atışlarını isabete ulaştır" sözleriyle cihad çağrısı yaptı.

'Bayramlaşma' töreninde IŞİD lideri Bağdadi'den övgü dolu sözlerle bahsediliyor. İstanbul Ömerli'deki bir piknik alanında çekildiği ifade edilen görüntülerde Müslümanlara cihad çağrıları da yapıldı.

 

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