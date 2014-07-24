IŞİD'den kadın sünneti fetvası



Birleşmiş Milletler, Irak'ın Musul bölgesinde hilafet devleti kuran IŞİD'in küçük yaştaki kızların ve kadınların sünnet edilmesi için fetva verdiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler'in Irak'taki temsilcilerinden Jacqueline Badcock, IŞİD'in kararının 11 ila 46 yaşlarındaki küçük kızlarla kadınları kapsadığını kaydetti.

Kaç kadının sünnet tehdidi altında olduğunu tam olarak bilmediklerini söyleyen Badcock, kadın sünnetinin Irak için yeni bir şey olduğunu ve endişeye yol açtığını dile getirdi.

BM, yaklaşık 4 milyon kız çocuğu ve kadının fetvadan etkileneceğini tahmin ediyor.

Badcock, kadın sünneti yapılması yönünde Irak halkının ya da Iraklı kadınların bir talebi olmadığına dikkat çekti.