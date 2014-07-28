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Dünya

IŞİD, Musul'da bir camiyi daha havaya uçurdu

Irak’ta 14. yüzyıldan kalma Hz. Cercis Camii ve Türbesi de IŞİD tarafından yerle bir edildi

28 Temmuz 2014 15:37

IŞİD, geçtiğimiz haftadan bu yana 6 camiyi yok etti. IŞİD’in havaya uçurduğu camiler arasında Hz. Şit Camii, Hz. Yunus Camii gibi camiiler de bulunuyordu. IŞİD, söz konusu camilerin artık ibadet değil dine hakaret yeri olarak kullanıldığını iddia ediyor. IŞİD son olarak 14. yüzyıldan kalma Hz. Cercis Camii ve Türbesi’ni de bombalarıyla yerle bir etti. 

Radikal’de yer alan habere göre, Federal Kürdistan Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Cumartesi akşamı, IŞİD’in camileri yok etmesine ilişkin yaptığı açıklamada bunun tüm insanlık ve dini değerlere aykırı olduğunu belirtmişti. 

Hz. Cercis Camii, 14. yüzyılın sonlarında Kureyş Mezarlığı’nın üzerine inşa edilmişti. Hz. İsa’dan sonra geldiğine inanılan, Hıristiyanların “Aya Yorgi”, İslami kaynakların “Cercis Aleyhisselam” ya da “Cercis Nebi” adıyla andığı Cercis’in Mezopotamya’da yaşadığına inanılıyor.

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