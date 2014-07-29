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Dünya

IŞİD kamyonlara doldurduğu yüzlerce kişiyi infaz etti

IŞİD militanlarının Irak askeri oldukları iddia edilen yüzlerce kişiyi infaz ettiklerine dair bir görüntü yayınlandı

29 Temmuz 2014 20:54

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarının Irak askeri olduğunu iddia ettiği yüzlerce kişiyi kamyon kasalarına bindirerek infaz ettiğine ilişkin görüntüler bir video paylaşım sitesinde yayınlandı.

 

Doğan Haber Ajansı'ndan Falet Bozarslan ve Bayram Bulut'un haberine göre, Musul’u ele geçirdikten sonra Irak’ın merkezi hükümetine bağlı askerleri esir alarak infaz eden Irak Şam İslam Devleti militanları, ülkenin birçok yerinde yakaladıkları askerleri öldürmeye devam ediyor.

IŞİD militanlarınca dün saat 23.00 sıralarında video paylaşım sitelerine yeni bir görüntü yüklendi. 4 dakika, 38 saniyelik Irak’ta çekildiği belirlenen görüntüler, kamyon ve kamyonet kasalarına bindirilmiş Irak askerlerinin boş bir alana götürülmesi ile başlıyor. ’Maliki askerlerine katliam’ başlığıyla yayınlanan videonun açıklama kısmında "Sivil giysili olarak kaçan Maliki askerleri tutuklandı" ifadesi yer aldı.

Görüntülerde, IŞİD militanlarının eşlik ettiği kamyon ve kamyonetlerin kasasında korkulu gözlerle çevreye bakan sivil giyimli kişiler bulunuyor. Görüntünün devamında kamyon kasasındaki kişilerin bir araziye elleri kelepçeli olarak yüz üstü atıldığı yer alırken, bir IŞİD militanının tekbir getirdiği duyuluyor. Görüntülerde askeri üniformanın üstüne sivil pantolon giymiş bir askerin görüntüsü de özellikle gösteriliyor.

 

Maliki'ye küfür ederek öldürüldüler

 

Görüntülerin devamında bir kısmı kamyon kasasında bir kısmı ise yerde elleri kelepçeli esirlerin IŞİD militanlarına yalvarmaları yer alıyor. Görüntülerde ağlayan bir kişinin ise Maliki’ye küfür ettiği ve ’Devlet-ül İslam’ diye bağırdığı dikkat çekiyor. Görüntülerde, daha sonra kalabalık grup boş bir araziye koşarak götürülüyor.

Araziye götürülerek yüzüstü yatırılan esirler daha sonra otomatik tüfeklerle kafalarına ateş edilerek infaz ediliyor. Görüntülerde bir IŞİD militanının daha sonra ateş edilen esirlerin yanına gidip tek tek kafalarına ateş edildiği görülüyor.

 

Kafalarına ateş ederek öldürüldüler

 

Görüntülerde, IŞİD militanlarının yüzlerce kişiyi kafalarına ateş ederek infaz ettiği görülüyor. Video kaydında sıraya sokulmuş esirlerin yürüyerek bir yere götürüldüğü ve IŞİD militanlarının da yürüyen esirlere dayak attığı da dikkat çekiyor. Görüntülerin sonunda bir suyun kenarında olan IŞİD militanları getirilen esirlerin kafasına tek tek ateş ederek infaz edip suya attığı görülüyor.

 

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