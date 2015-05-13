İstanbul'da bir gecede iki trans kadın saldırıya uğradı!

İstanbul'da dün gece Fındıkzade ve Bağdat Caddesi'nde iki trans kadın birden fazla kişinin saldırısına uğradı.

İstanbul Fındıkzade’de Migel isimli genç trans kadın kendi evinde birden fazla kişinin saldırısına uğradı. Vücudunda ve kafasında ağır kesikler ve darp edilmeye bağlı ekimozlar oluşan kadın Şişli Etfal Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Pembe Hayat’ın haberine göre, karakola ve savcılığa olayla ilgili ifade verildikten sonra saldırganlar yakalandı. Daha önceden de gasp ve darptan dolayı dosyaları olan saldırganlar gözaltında tutuluyor.



Aynı gece Bağdat Caddesi’nde Işıl isimli başka bir trans kadın ise 5 kişinin transfobik nefret saldırısına uğradı. Darp edilen ve çenesi kırılan genç kadın hastanede tedavi altına alındı. Durumunun iyi olduğu belirtilen kadının vücudunda da darpa bağlı hafif yaralanmalar var. Saldırganlar ise henüz yakalanmadı.





Transfobik şiddet artış gösteriyor





Geçtiğimiz hafta 3 farklı şehirde (İzmir, Gebze-Kocaeli, İstanbul) dört farklı transfobik nefret saldırısı gerçekleşmiş ve Pembe Hayat Derneği’nin çağrısıyla Ankara’da toplanan transfobi karşıtları bir basın açıklaması yaparak saldırıları kınamıştı.

Ankara Barosu Gelincik Projesi ise, artan saldırılar nedeniyle LGBTİ’lere yönelik ücretsiz danışmanlık hizmeti verme kararı aldı.