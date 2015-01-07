'Toplumun intihara sürüklediği trans bireylerin ölümleri nefret cinayetidir'

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğaziçi Köprüsü’nden atlayarak intihar eden 23 yaşındaki Eylül Cansın için LGBTİ dernekleri İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı eylem yaptı.



İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde düzenlenen eylemde LGBTİ aktivistleri Tünel’den Galatasaray Meydanı’na “Trans Seks İşçilerinden Haraç Alamaz Şiddet Uygulayamazsın” yazılı pankart, ellerinde dövizler ve sloganlarla yürüdü.



Ankara Yüksel Caddesi’nde de eş zamanlı yapılan eyleme Pembe Hayat LGBTİ, İstanbul LGBTİ, Kaos GL, Siyah Pembe Üçgen LGBTİ, Yeryüzüne Özgürlük Derneği, Hayvan Hakları Koruma ve Geliştirme Derneği, Pembe Caretta LGBTQ, Kars Homofobi ve Transfobi Platformu, Malatya Homofobi ve Transfobi Karşıtı Gençlik İnisiyatifi, Hevi LGBTİ, Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi ve Devrimci Liseliler katıldı.



Kötü hava koşullarına rağmen transfobik nefrete karşı yürüyen grup, Galatasaray Meydanı’nda bir basın açıklaması yaptı. Toplumsal olaylara müdahale aracı olan bir TOMA ile İstanbul Çevik Polisi’nin aldığı geniş güvenlik önlemleri ise dikkat çekti.

Grup adına basın açıklamasını LGBTİ aktivisti Yağmur Beyrut okudu.



Son günlerde trans kadınlara yönelik şiddetin arttığına dikkat çeken Yağmur Beyrut, “Trans kadınların çoğunlukla tek seçeneği olan seks işçiliği alanı 19. Yüzyıl kömür madenlerinden daha güvenli değil. Seks işçileri her gün daha fazla güvencesiz, esnek ve iş cinayetlerine açık halde çalışmaya zorlanıyor. Alanların daraltılıp baskının artmasından kaynaklı daha fazla rekabet ve istihdam sorunu ile karşı karşıya kalıyorlar” dedi.

23 yaşındaki trans kadın Eylül Cansın, geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Köprüsü’nden atlayarak intihar etmişti. İntihar öncesinde çektiği bir videoda “çalışmak istedim ama izin vermediler. Artık daha fazla dayanamıyorum” demişti. Eylül Cansın, sosyal paylaşım sitesi facebook üzerinden paylaştığı bu videoda son günlerde artan “trans çeteleri” ne işaret etmişti. Kadıköy Bağdat Caddesi’nde yalnız yaşayan Eylül Cansın, intiharından kısa bir süre önce Duygu Buket, Kumsal Güldiken, Elçin Canözü ve Ali Ercan Güldiken adlı kişiler tarafından şiddete maruz kalmış ve kendisini darp edenler hakkında İskele Polis Merkezi’nde suç duyurusunda bulunmuştu.



Eylül Cansın’ı intiharından önce köprü üzerinde kendisini ikna etmeye çalışan polis memurlarına yaşadığı sorunları anlattığı ve belli isimler verdiği öğrenildi. Polis yaptığı araştırma sonucunda İskele Polis Merkezi’ndeki tutanak kayıtlarında adı geçen Duygu Buket adlı trans kadını intihara azmettirme nedeniyle gözaltına aldı.

Yankı Bayramoğlu iddiaları yalanladı

Sosyal paylaşım sitesi facebook üzerinde Eylül Cansın’ın annesi Nurcan Zengin imzasıyla bir mektup yayımlandı. Bu mektupta Nurcan Zengin olduğunu iddia eden kişi Eylül Cansın’ı intihara iten nedenleri tek tek anlatıp belli isimler vererek çeşitli iddialarda bulundu.



Bu iddialar arasında Türkiye Trans Kraliçesi Yankı Bayramoğlu’nun ismi de yer aldı. Yaklaşık iki yıl önce Yankı Bayramoğlu, Eylül Cansın’dan 6 bin 500 TL para aldığı ve kendisini darp ettiği iddia edildi. Bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu söyleyen Yankı Bayramoğlu, “Bunların tamamı yalan yanlış. Sosyal medya üzerinden bana pek çok küfür içerikli mesajlar geliyor. Bu iddialar ile hedef gösterildiğimi ve annesinin yazdığı söylenen mektubun bence başkaları tarafından yazıldığını düşünüyorum. Rahmetli Eylül Cansın benim eski ev arkadaşımdı ve bir süre sonra anlaşamadık ayrıldık. Annesinin acısını anlıyorum benim annem ve da çok ağladı Eylül için. En son yılbaşı gecesi Eylül Cansın bana kutlama mesajı yolladı whats app üzerinden” dedi. Bayramoğlu, Eylül Cansın’ı ölüme sürükleyenlerin trans çeteleri ve toplum olduğuna işaret ederek sorumluların biran önce yakalanmasını istediğini sözlerine ekledi.

'Eylül Cansın uyuşturucu kullanmaya başlamıştı'

İddialar arasında yer alan bir diğer isim ise Kumsal Güldiken. Eylül Cansın’ın eski ev arkadaşı olduğunu söyleyen Kumsal Güldiken, “Eylül Cansın son günlerde psikolojik bunalıma girmişti. Çeşitli sorunlar yaşıyordu. Alkol ve uyuşturucu kullanmaya başladığını öğrenmiştim” dedi.



Yaklaşık iki ay önce Bağdat caddesi üzerinde tartıştıklarını söyleyen Güldiken, “Bizim evimizin önüne geldi Eylül Cansın bir gece. Bağırmaya başladı o esnada da soyundu. Biz de kendisiyle münakaşa ettik ve kaçmaya başladı bir apartman boşluğuna yuvarlanarak düştü. Bizden şikayetçi olduğunu öğrendik ama karakolda barışmıştık kendisiyle” dedi.



Eylül Cansın’ın intihar etmesinde kimsenin payı olmadığını belirten Kumsal Güldiken, Cansın’ın yaşadığı sorunlardan dolayı girdiği bunalım sonucu intihar ettiğini sözlerine ekledi.



İstanbul LGBTİ Derneği ise son günlerde seks işçisi trans kadınlardan gelen şikayetler üzerine yaptıkları araştırma sonucu sözde iddia edilen trans çeteler ve üyeleri hakkında Avukat Eren Keskin aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.



Ege Üniversitesi Legebit Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları Topluluğu da 07 Ocak 2015 tarihinde saat 18:30’da Alsancak Garı önünde Eylül Cansın anısına bir basın açıklaması düzenleyerek trans cinayet ve ölümleri protesto edecek.