Bir gecede 3 ayrı kentte 4 trans seks işçisi saldırıya uğradı!

İstanbul, Kocaeli ve İzmir’de dün gece dört trans kadın seks işçisi saldırıya uğradı. İstanbul Şişli’de Gülşen isimli trans kadın evinde bıçaklanmış halde bulundu. Gülşen’in arkadaşlarının iddialarına göre, daha önce kendisinin müşterisi olmuş olan iki erkek, Gülşen’in evine gelmiş ve kendisine bıçak ve şişle saldırmıştı.

Şişli Etfal Hastanesi’ne kaldırılan Gülşen’e destek olmak isteyen trans kadınlar, seks işçileri ve destekçileri hastaneye gitti. Uzun bir ameliyattan sonra yoğun bakıma alınan Gülşen’in durumunun kritik olduğu ifade edildi.

bianet'te yayımlanan habere göre, Şişli Etfal'e dayanışma için gidenler, bu sabah saat 06:00 sularında bir başka trans kadın seks işçisinin de kurşunlandığını ve aynı hastaneye getirildiğini ifade etti. Kadının durumunun iyi olduğu belirtildi. Yine 2 Mayıs 2015 gecesi İzmir’de bir trans kadın seks işçisi, kimliği belirsiz kişiler tarafından sırtından bıçaklandı. Aynı gece, Kocaeli - Gebze’de yeni taşındıkları evde yaşayan üç trans kadın seks işçisi, bir müşterinin silahlı saldırısına uğradı. Biri bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kırmızı Şemsiye'den dayanışma çağrısı

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, tüm trans kadın seks işçilerini dayanışmaya çağırırken, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İlgili emniyet görevlilerini saldırıların faili olanları derhal bulmaya ve yargı organlarını faillere gerekli cezaları vermeye davet ediyoruz. Hükümet’i ve tüm toplumsal kesimleri, trans kadın seks işçileri ile samimi şekilde dayanışmaya ve taleplerini karşılamaya davet ediyoruz.”