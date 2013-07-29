Bir nefret cinayeti daha: Trans kadın evinde öldürüldü

İstanbul’da Gaye adlı bir trans kadın Beyoğlu Aynalıçeşme’deki evinde öldürüldü.

Bianet’ten Çiçek Tahaoğlu'na konuşan İstanbul LGBTT’den Ebru Kırancı, Gaye’nin nasıl öldürüldüğünün otopsinin ardından açıklanacağını söyledi. Konuyla ilgili bir avukat görevlendirdiklerini ve davanın takipçisi olacaklarını belirtti.

Nefret suçları yasasının bir an önce çıkması gerektiğini ifade eden Kırancı, şöyle konuştu: "Gaye Kadıköy’de bir çiçekçi dükkanı açmıştı. 15 senedir sevgilisi vardı, birlikte yaşıyorlardı. Üç gün önce karşılaşmıştık. O gece öldürülmüş, dün de evden cenazesi çıkmış. Polis cinayet şekliyle ilgili bir açıklama yapmadı. Dün evine gittiğimde, Gaye’nin komşuları boğularak öldürüldüğünü söyledi ama bu otopsiden sonra kesinlik kazanacak."

"Bir tane daha nefret cinayeti ama katil kim? Nefret suçları yasasının artık çıkması lazım. Hayat bu kadar ucuz mu?" diye soran Kırancı, İstanbul LGBTT olarak bir avukat görevlendireceklerini ve davanın takipçisi olacaklarını belirtti.

Yedi ayda dört nefret cinayeti

Kırmızı Şemsiye’den Kemal Ördek, bu senenin başından beri toplam dört trans bireyin öldürüldüğünü, 11 trans bireyin fiziksel saldırıya uğradığını söyledi.

Ördek, trans cinayetlerinde cinsiyet kimliği temelinde var olmayan koruma önlemleri ve seks işçiliği üzerinden trans bireylerin hedef haline getirilmesinin önemli bir etken olduğunu belirtti.

"Trans cinayetleri genellikle kişilerin cinsiyet kimliği ya da seks işçiliği statüsü üzerinden gerçekleşiyor. 2013’te gerçekleşen dört cinayetin üçünde seks işçiliği yapan kadınlar öldürüldü, Gaye de önceden seks işçiliği yapmış olan, son zamanlarda da çiçekçilik yaparak hayatını idame ettirmeye çalışan bir kadın. Seks işçiliği yapsın yapmasın, trans bireylere şiddete son derece çok açık. Bu da yasal ve fiili koruma önlemleri olmamasından kaynaklanıyor. Seks işçiliği mevzuatı da trans bireyleri korumaktansa şiddete daha açık hale getiriyor."

Yılın ilk yarısında dört nefret cinayeti işlenmesinin çok yüksek bir rakam olduğunu belirten Ördek şöyle devam etti: "Her sene yazın bu cinayet sayısı artıyor. Bunlar bizim elimize geçen vaka bilgileri. Türkiye’nin 81 ilinde ne oluyor hiç bilmiyoruz. Sadece büyük şehirlerde ya da trans ağların olduğu illerden haber alabiliyoruz. Dolayısıyla gerçek sayının kaç olduğunu bilmiyoruz.”

Kemal Ördek’in yerel ağlar ve medyaya yansıyan haberlerden derlediği rapora göre 2012’de altı trans birey nefret cinayetiyle öldürüldü. 2013 Temmuz sonu itibarıyla ikisi İstanbul’da, biri Kuşadası, biri de Düzce’de dört trans birey ve iki eşcinsel erkek öldürüldü.