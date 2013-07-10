Kuşadası'nda nefret cinayeti: Trans kadın evinde öldürüldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 24 yaşındaki trans kadın Dora Özer evinde bıçaklanarak öldürüldü.

DHA'dan Latif Sansür'ün haberine göre; cinayet dün akşam saatlerinde, Hacıfeyzullah Mahallesi Altıngüvercin Sitesi 2. bloğun ikinci katında meydana geldi. Birlikte yaşadığı trans arkadaşı Hande, telefonla aradığı Özer'den haber alamayınca saat 18.00'da eve gitti. Kapıyı açtığında ev arkadaşı Özer'in cesediyle karşılaşan Hande polisi aradı. Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Dora Özer'in cesedi evdeki inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı.

Katil zanlısının kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Dora Özer'in evi mühürlendi ve sitedeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelemeye alındığı soruşturma sürüyor.

Bianet'e konuşan Siyah Pembe Üçgen İzmir LGBT Derneği'nden Erdem Gür şunları söyledi: "Kuşadası'ndan uzun zamandır gasp, darp, cinayet haberleri alıyorduk. Kuşadası'nda yaz aylarında bu olayların arttığını görüyoruz. Trans kadınları bilinçlendirmeye çalışıyoruz bu bölgede. Medyanın ve güvenlik güçlerinin transların hayatlarına engel olmadan özel güvenlik önlemleri alınması gerekiyor. Daha önce Kuşadası'nda Nükhet'in katili bir haftada emniyet tarafından bulunmuştu. Katillerin bulunması en azından işlenen suçun katilin yanına kar kalmadığı mesajını veriyor. Dora'nın katilinin en kısa zamanda bulunmasını temenni ediyoruz."

'Kuşadası yaz aylarında trans kadınlar için güvenli değil'

Bianet'ten Berkant Çağlar'a konuşan Siyah Pembe Üçgen'den trans aktivist Demet Yanardağ ise yaz aylarında Kuşadası'nda daha fazla trans kadının bulunduğunu, trans kadınların ya çarka çıkarak ya da internet üzerinden müşterilerini bulduklarını anlattı. Dora'nın cüzdanı ve telefonunun gasp edildiğini aktaran Yanardağ, Dora'nın komşularıyla bir sorunu olmadığını; fakat yaz aylarında nüfusu artan Kuşadası'nın trans kadınlar için hiç güvenli olmadığını belirtti.

İstanbul ve İzmir'de eylem var

İstanbul LGBTT Derneği, "Dora İçin, Adalet İçin! Nefret Cinayetlerine Dur De!" sloganıyla, İstanbul‘da eylem çağrısı yaptı. Cuma saat 19:30'da Galatasaray Lisesi'nden Taksim Tramvay Durağı'na yürünecek.

Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği de 12 Temmuz cuma günü saat 18:00'da İzmir Yakın Kitabevi önünde basın açıklaması yapacağını duyurdu.

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği de yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bize göre Dora cinayetinin asıl katilleri, trans seks işçilerinin hak taleplerini görmezden gelen ve en temel hakkımız olan yaşam hakkımıza kast edilmesine ses çıkarmayıp dolaylı yoldan destek olan herkestir.

Kırmızı Şemsiye olarak, artık trans seks işçilerine reva görülen bu açık “kırım”ın son bulması için harekete geçilmesini talep ediyoruz. Her gün fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kalıp, toplumun çeperlerine itilen trans seks işçilerinin haklarının korunmasını istiyoruz.

Trans ve seks işçisi cinayetleri politiktir. Trans seks işçilerine yönelen şiddet, kadınlara, engellilere, HIV pozitif bireylere, Kürtlere, Ermenilere, Alevilere, işçilere, emekçilere, sığınmacı/mültecilere, doğaya, hayvanlara yönelen şiddetin bir başka yüzüdür.

Transfobik ve orospufobik ahlakınız batsın!”

Kuşadası'nda Nisan 2012'de de trans kadın Nükhet Kızılkaya evinde öldürülmüştü.



