Türk bayrağının indirilmesi tüm yurtta protesto edildi

Diyarbakır'da 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'ndaki Türk bayrağının indirilmesini protesto etmek isteyen bir grup ellerindeki Türk bayraklarıyla Mecidiyeköy'de toplandı.

Mecidiyeköy meydanda toplanan kalabalık, sloganlar atarak Gayrettepe'ye doğru yürüyüşe geçti.



Gruplar daha sonrasında ise Taksim'e doğru yürüyüşe geçti ancak polis kalabalığın önünü keserek Taksim'e yürümesine izin vermedi.

Türkiye'nin her yerinde protesto gösterileri düzelendi

Giresun Ülkü Ocakları İl Başkanlığı’nın Haydar Aliyev Parkı’nda düzenlediği protesto eyleminde Türk bayraklarının açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açıklamalarda bulunan Giresun Ülkü Ocakları İl Başkanı Ertuğrul Gazi Konal, iktidarın yürüttüğü müzakere sürecinin terörü durdurmadığı gibi teröristleri şımarttığını ileri sürdü. Konal, “Türk’ün bayrağına uzanacak eli kırarız. Türk’ün Vatanına dikilecek gözü çıkarırız. Türk’ün şerefine uzanacak dilleri koparırız. Hiç kimse Türk milliyetçilerini aşmadan, Türkiye üzerinde hesap yapabileceğini sanmasın. Bizim canımız tende olduğu müddetçe Türkiye bir Türk yurdu olarak varlığını sürdürecektir. Türkiye’de hainler olduğu müddetçe bozkurtların mücadelesi bitmeyecektir" dedi.

Gümüşhane’de toplanan Ülkü Ocakları ve MHP'liler ise, "Gümüşhane uyuma bayrağına sahip çıkö, “Vur de! vuralım öl de ölelim" gibi sloganlarıyla yürüdü. Zafer Meydanında toplanan grup, Gümüşhane Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Vakur Kara'nın, Türk bayrağının indirilmesine yönelik tepkiyi dile getirmesinin ardından İstiklal Marşı okuyarak eylemi sonuçlandırdı.

Bayburt'ta Türk Dünyası Parkı’nda buluşan yaklaşık 100 Ülkü Ocakları üyesi de, Lice’ de yaşanan olaya tepki gösterdi. Bayburt Ülkü Ocakları Başkan Vekili Emre Çimiç’in bayrak indirme olayına tepki içeren konuşmasının ardından grup olaysız dağıldı.

Ülkücüler kışlaya yürüdü

Denizli'de Ülkü Ocakları, Diyarbakır'daki kışlada Türk Bayrağı'nın terör örgütü mensupları tarafından indirilmesini protesto etti. Sloganlarla yürüyüş yapan Ülkücüler, Denizli 11. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı İlhan Özcan Kışlası'nın girişine geldi. Grup, nizamiye kapısına Türk Bayrağı astı.

Delikçınar Meydanı'ndaki Yeni Cami önünde saat 19.30 sıralarında toplanmaya başlayan Ülkücüler, yaklaşık 1500 kişiyle Lise Caddesi istikametine yürüyüşe geçti. Grup, "Necdet Özel İstifa", "Türkiye Türktür Türk kalacak", Dişe diş kana kan" sloganları eşliğinde kışlaya doğru yürüdü. Kalabalık, Denizli 11. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı İlhan Özcan Kışlası'nın nizamiye kapısına gelerek bayrak astı. Bu sırada, kışlanın girişinde hiçbir nöbetçi askerin olmaması dikkat çekti. Kalabalık burada, "Ordu bayrağına sahip çık", "Vatan sana canım feda" sloganları attı. Grubun kışlanın içine girmesini polis engelledi. Bu sırada, bir subay eylemin yapıldığı kışlanın girişindeki nöbetçi kulübesine geldi. Ülkücüler, subaya bayrak vermek istedi, ancak subay kulübeden çıkmadı. Bunun üzerine grup subaya sözlü tepkide bulundu.

Kışla önünde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından grup dağıldı.

Samsun'da tehlikeli gerginlik

Samsun'da Lice'deki olayları protesto etmek isteyen grup önce sloganlar atarak yürüdü, ardından basın açıklaması yaptı. Bu sırada başka bir grup da buna tepki gösterdi. İki grup arasında gerginlik, polisin müdahalesiyle önlendi.

Samsun'da Lice'deki olayları protesto eden yaklaşık HDP'li 40 kişilik grup 'AKP savaş halk barış istiyor' yazılı pankart açarak Öğretmenevi önünde toplandı. Buradan geniş güvenlik önlemi eşliğinde İstiklal Caddesi'nde yürüyüşe geçti. Bu sırada caddenin trafiğe açık bölümünde trafik kesildi. 'AKP halka hesap verecek. Yaşasın halkların kardeşliği' ve Kürtçe sloganlar atan grup Ağabali Caddesi yakınına kadar yürüdü.

Polis burada grubun yürümesine izin vermedi. Bu sırada çevrede toplanan yaklaşık 30 kişilik grup da, HDP'li gruba tepki gösterdi. HDP'li grup burada basın açıklaması yaparken, çevik kuvvet polisi grubun çevresinde etten duvar ördü. 50 metre mesafede Türk bayrağı açan grup 'Ne mutlu Türk'üm diyene. Türkiye Türk'tür Türk kalacak. Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.

Gerginlik nedeniyle HDP'li grubun yürümelerine izin verilmedi. İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz da olay yerine gelip ekiplerden bilgi aldı. Emniyet görevlileriyle görüşen grup daha sonra geldikleri güzergahtan dönüş yaptı. Grup dağılana kadar çevik kuvvet ekipleri de tedbir amaçlı yanlarından ayrılmadı. Lice'deki olayları protesto eden grubun dağılması üzerine karşıt görüşlü grup da basın açıklaması yarak bölgeden ayrıldı.

Osmaniye'de bayrağa saygı yürüyüşü

Osmaniye Ülkü Ocakları Başkanlığı'nın öncülüğünde, Diyarbakır Lice'de Türk Bayrağı'nın indirilmesi nedeniyle 'Bayrağa saygı yürüyüşü' düzenlendi.

Saat 18.30 sıralarında Cevdet Sunay Caddesi üzerindeki Ülkü Ocakları Binası önünde toplanan kalabalık, Atatürk ve Palalı Süleyman Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Türk eğitim-Sen, Türk sağlık-Sen ve Türkav'ın başkan ve yöneticilerinin de katıldığı yürüyüşte, Türk bayrakları taşıyan kalabalık sık sık 'Bayrağa uzanan eller kırılsın', 'İmralı Apo'ya mezar olacak' sloganları attı. Bu sırada BDP Binasının bulunduğu Dr. Sadık Ahmet Caddesi ve Ak Parti İl Başkanlığı'nın bulunduğu Akyar Caddesi, polis barikatıyla kapatıldı. Yaklaşık bin kişilik kalabalığa, esnaf ve vatandaşlarda alkışlarla destek verdi.

Elazığ'da tekbirler eşliğinde yürüyüş

Elazığ'da Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Diyarbakır'da 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı'ndan göstericiler tarafından Türk Bayrağı'nın indirilmesini protesto etmek için 'Bayrağa saygı' yürüyüşü düzenledi.

Elazığ Gazi Caddesi üzerinde toplanan yaklaşık 100 kişi, Öğretmevi önüne kadar büyük Türk Bayrağı açarak yürüdü. Yürüyüşte sık sık, tekbir getirilip, 'Bayrağa uzanan eller kırılsın', 'Ülkücü hareket engellenemez', 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganları attı. Basın açıklamasını okuyan Ülkü Ocakları Üniversite Başkanı Buğra Aydoğmuş, "Yıllarca milli ve dini duyguları istismar ederek oy alan iktidar din ve devlet düşmanı bölücülerle aynı yolun yolcusu olarak ilerlemektedir. Bayrağa uzanan o elleri kırmayan ve bu duruma sessiz kalan siyasi iktidar aynı zamanda kendi şerefine ve namusuna gölge düşürmüştür. Türk milliyetçileri yaşanan bu ihanet sürecini en kısa zamanda hesabını sormak üzere tek tek not etmektedir. Bu zillete sessiz kalan herkes günü geldiğinde yüce milletimizin önünde hesap verecektir. Bayrağımıza el uzatan şerefsizler ve indirilmesine müsaade edenler elbette bunun bedelini ödemekten kaçamayacaktır. Buradan herkese açıkça beyan etmek istiyoruz. Türk'ün bayrağına uzanacak eli kırarız. Türk'ün vatanına göz dikecek gözü çıkarırız. Türk'ün şerefine uzanacak dilleri koparırız. Hiç kimse Türk milliyetçilerini aşmadan Türkiye üzerinde hesap yapabileceğini sanmasın. Bizim canımız tende olduğu müddetçe Türkiye bir Türk yurdu olarak varlığını sürdürecektir. Türkiye'de hainler olduğu müddetçe bozkurtların mücadelesi bitmeyecektir" dedi.

Grup açıklamasının ardından olaysız bir şekilde alandan ayrıldı.

Zafer işareti yapan kişi linç ediliyordu

Diyarbakır 2'nci Hava Kuvvetleri Komutanlığında direkten bayrağın indirilmesine Kars ve Ardahan'da tepki gösteren Ülkücüler protesto yürüyüşü düzenledi.

Ardahan Milli Egemenlik Parkı'nda toplanan kalabalık grup, dev Türk bayrağı açarak Atatürk Caddesi'nden PTT Kavşağı'na kadar yürüdü. 'Bayrak şereftir, tavizi olmaz, Bayrağa uzanan eller kırılsın', Ne mutlu Türk'üm diyene' sloganları eşliğinde yürüyen grup adına basın açıklamasını okuyan Ülkü Ocakları İl Başkanı Ercan Ürker; "Terör örgütü üyeleri tarafından Türk bayrağın indirilmesi büyük zafiyet ve ihanettir, bu durum asla kabul edilemez" dedi.

Kars'ın Kazım Karabekir Paşa Caddesindeki ülkü ocakları il başkanlığı önünde toplanan yaklaşık bin kişi Faik Bey ve Ordu Caddesinden yürüyerek Cumhuriyet meydanında toplandı. Grup askerlik şubesi önünden geçerken, 'Ne mutlu Türküm diyene', 'Bayrağa uzanan eller kırılsın' diye slogan attı. Bu sırada kalabalık grup yoldan geçen ve zafer işareti yapan bir kişimin üzerine saldırdı. Polis şahsı bir işyerine sokarak linçten kurtardı. Ülkü Ocakları İl Başkanı Tolga Adıgüzel, burada basın açıklamasını okuyarak Türk Bayrağını indirenleri kınadı. Grup daha sonra sessizce dağıldı.