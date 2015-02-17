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İstanbul'da 3 ilçede narkotik operasyonu

Narkotik polisleri, Bahçelievler, Esenyurt ve Eyüp'te uyuşturucu operasyonu düzenledi; baskınlara özel harekat timleri de destek verdi

17 Şubat 2015 11:31

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 

İstanbul'un Bahçelievler, Esenyurt ve Eyüp ilçelerinde daha önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlara; özel harekat polisleri de destek verdi. Bahçelievler Siyavuşpaşa ve Şirinevler Mahallelerinde belirlenen adreslere giren ekipler, dairelerde arama yaptı. Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi 3. Sokak'taki eve yapılan baskında 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Polis, operasyon yaptığı diğer adreslerde aramalarını sürdürüyor. 

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