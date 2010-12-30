Narkotik 'film' çevirdi

T24 - Narkotik polisi, Ankara’nın suçla anılan iki semti Çinçin ve Hıdırlıktepe’deki uyuşturucu çetesini çökertmek için inanılmaz bir yöntem kullandı.



Bölgeyi kuşbakışı gören tarihi Ankara Kalesi’nde, ‘Belgesel çekilecek’ kılıfı altında film seti kuruldu. Mahalleli, 3 ay boyunca emniyet amirini yönetmen, polisleri set ekibi olarak tanıdı. Sokak aralarında yüzlerce uyuşturucu satışı görüntüleyen polis, çeteyi çökertti. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Bürosu dedektifleri, yaklaşık 1 yıl önce liderliğini Kadir İ.’nin yaptığı uyuşturucu çetesine yönelik takip başlattı. Polis ekipleri, kentin suçla anılan bölgelerinden Çinçin ve Hıdırlıktepe’de sokak satışı yapan çeteyi kameralarla görüntüleyerek suçu delillendirmek istedi. Ancak bölgede sivil polis araçlarının dikkat çekeceği düşünülerek, farklı bir yönteme başvuruldu.





Film seti kuruldu



Bir emniyet amiri ve 15 kişilik ekip, kendilerini Ankara’yı anlatan belgesel çekimi yapan ekip olarak tanıtıp tarihi Ankara Kalesi’ne 3 ay önce film seti kurdu. Mahalleliye ve çevredeki esnafa operasyonun başındaki emniyet amiri yönetmen, polisler ise set ekibi olarak tanıtıldı. Çinçin ve Hıdırlıktepe’yi kuşbakışı gören tarihi Ankara Kalesi’nde kurulan setin girişine, meraklıların yanaşmaması için, “Belgesel çekimi yapılıyor. Lütfen rahatsız etmeyiniz” yazıldı. Daha önceden uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen sokakları profesyonel kameralarla tek tek izlemeye alan polis, çetenin sokak satışıyla ilgili yüzlerce görüntü kaydetti.





Özel Harekât’la operasyon



Delil niteliğindeki görüntülerin çekilmesinin ardından polis 10 Aralık’ta şebekeye yönelik operasyon yaptı. Özel Harekât ekipleriyle Çinçin ve Hıdırlıktepe’de belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, aralarında çete lideri Kadir İ.’nin de bulunduğu 24 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 21 kilo esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edilen yaklaşık 45 bin lira ele geçirildi. Çete üyelerinin büyük bir bölümü çekilen görüntüler karşısında susma haklarını kullandı. Adliyeye sevk edilen ve aralarında Kadir İ.’nin de bulunduğu 14 kişi tutuklandı.





