ABD'den PKK'ya narkotik darbe

T24 - ABD Hazine Bakanlığı, uyuşturucu ticareti yapan PKK mensuplarını 'Seçili Narkotik Tacirleri' listesine aldı. Listedeki isimlerin ABD'deki mal varlıkları da donduruldu.



ABD, Avrupa'da uyuşturucu ticareti yapan terör örgütü PKK'ya savaş açtı.



Örgüt bağlantılı kişilere yaptırım kararı alan ABD Hazine Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada Moldova'da yaşayan Zeyneddin Geleri, Çerkez Akbulut ve Ömer Boztepe isimli kişilerin PKK ve Kongra-gel adına uyuşturucu ticareti yaptığını açıkladı.



Bu isimlerin ABD'deki mal varlıklarını donduran bakanlık, ABD'li kişi ve firmaların da bu kişilerle mali ilişkiye girmesini yasakladı.



ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Mal Kontrol Ofisi (OFAC), Moldova'da ikamet eden Zeyneddin Geleri, Çerkez Akbulut ve Ömer Boztepe'yi terör örgütü Kürdistan İşçi Partisi veya Kongra-Gel olarak da bilinen PKK adına faaliyetlerinden dolayı Özel Olarak Belirlenmiş Uyuşturucu Kaçakçısı (SDNT) olarak ilan etti.



ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin de yayımladığı ABD Hazine Bakanlığı açıklamasına göre, Bakanlığa bağlı Yabancı Mal Kontrol Ofisi (OFAC) Moldova'da ikamet eden şahıslar Zeyneddin Geleri, Çerkez Akbulut ve Ömer Boztepe'yi terör örgütü PKK adına faaliyetlerinden dolayı Özel Olarak Belirlenmiş Uyuşturucu Kaçakçısı (SDNT) olarak ilan etti.



OFAC ayrıca Ömer Geleri ve Romanya'da yerleşik üç şirket hakkında da Zeyneddin Geleri'yle olan bağları ve/veya etkinliklerinden dolayı aynı duyuruyu yaptı.

İlk karar



ABD Hazine Bakanlığı'nın bugünkü duyurusunun, Yabancı Narkotik Elebaşıları Belirleme Yasası (Kingpin Act) gereğince Avrupa'da PKK adına faaliyet gösteren şahıslara ait veya onlar tarafından kontrol edilen varlıklar hakkında verilen ilk karar olduğu belirtiliyor.



Bu karar gereğince ABD vatandaşlarının bu şahıslarla finansal ve ticari işlemler yürütmesi yasaklanmış ve şahısların ABD yargı yetkisi bölgesi içinde bulunabilecek bütün mal varlıkları dondurulmuş olduğu bildirildi.

'Uyarı niteliğinde'



OFAC Direktörü Adam J. Szubin'in kararın uyarı niteliğinde olduğunu söyleyerek, uyuşturucu ticaretinin terörizmin finansmanı açısından oyadığı öneme dikkat çekti. Szubin, "Bu karar ABD ve müttefiklerinin ulusal güvenliğini tehdit eden yasadışı faaliyetlere bulaşanlar için uyarı niteliği taşımalıdır" diye konuştu.

Obama 2008'de açıklamıştı



ABD Başkanı Barack Obama 2008 yılının Mayıs ayında Elebaşı Yasası gereğince uyuşturucu ve esrar üretimi, taşımacılığı ve kaçakçılığı için 20 yıldır Avrupa yapılanmasını kullanan PKK'yı belli başlı yabancı uyuşturucu kaçakçısı olarak adlandırmıştı.



ABD Hazine Bakanlığı aynı yasa gereğince 14 Ekim 2009 ve 20 Nisan 2011 tarihlerinde toplam sekiz PKK liderini uyuşturucu kaçakçısı olarak ilan etmişti.