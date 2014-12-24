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Yaşam

İstanbul'da 12 saatlik su kesintisi

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, eski İnönü Stadı'nın inşaat sahasında deplasesi yapılan çelik isale hattının mevcut hatta bağlantı çalışmalarından dolayı su kesintisi yaşanacak

24 Aralık 2014 15:23

Dolmabahçe'deki Vodafone Arena Stadı yenileme projesi inşaatında isale hattı çalışmaları nedeniyle Beyoğlu, Beşiktaş ve Sarıyer'de 12 saatlik su kesintisi uygulanacak.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, eski İnönü Stadı'nın inşaat sahasında deplasesi yapılan çelik isale hattının mevcut hatta bağlantı çalışmaları dolayısıyla bugün 20.00 ile yarın 08.00 saatleri arasında Karaköy- Dolmabahçe arasındaki sahil kesimi, Arap Cami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Kılıçalipaşa, Pürtelaş Hasanefendi ve Ömer Avni mahallelerine su verilemeyecek.

Dolmabahçe ile Rumeli Hisarı arası sahil kesimi, Vişnezade, Cihannuma, Sinanpaşa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek mahalleleri, Sarıyer'de Rumeli Hisarı, Baltalimanı, Fatih Sultan Mehmet ve Emirgan mahalleleri de aynı saatler arasında su alamayacak.

 

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