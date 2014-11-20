Dört günlük su kesintisi sosyal medyada: Biri İstanbul'un suyunu falan mı çalıyor?

İSKİ, İstanbul'da Anadolu Yakası'nda 24 ile 28 Kasım tarihleri arasında 4 gün boyunca suyun kesilecek olması, sosyal medyada tepki çekti.

Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisleri’nin trafosunda yapılacak çalışmalar nedeniyle 4 günlük su kesintisi; Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla, Ataşehir, Adalar, Kadıköy, Sancaktepe, Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz ve Üsküdar ilçelerini etkileyecek.



Dört gün susuz kalacağını öğrenen vatandaşlar, sosyal medyadan tepkilerini böyle dile getirdi:

borderline @cborderline

Dünkü 19 Kasım Dünya Tuvalet Günü'nden sonra bugünkü 4 günlük su kesintisi haberi 10 numara oldu.



aysenur @aysenur

oha rumeline göçücem 90 saat su kesintisi ne demek napıcaz ya

@MeltemAcet Bu devirde 4 gunluk su kesintisi mi? Adamlar kuyruklu yildizin sesini dinliyor, biz ise tss tss yapan musluk sesini!

@yagmur00000007 SON DAKİKA!İstanbul'da bir çok ilçede 90 saat (nerdeyse 4 gün) su kesintisi olacak. Yüksek itibarlı İSKİ bildirdi. İtibardan bitleneceğiz!

Rabia Koyuncu @rabiakoyuncu

Anadolu Yakası'nda tami tamina 90 saat su kesintisi olacakmış?? Avrupa'ya girmek işte bunun için önemli!

Ekşi sözlük / gıyasettin

bedellinin çıkmasına çok az kaldığına delalet olan su kesintisi. hükümet su kesintisinden ötürü kaybettiği oyları bedelli çıkararak...

@14colak

5 gün su kesintisi az değil mi ? 1 ay yapında doya doya kaşınalım



@heavie

Çölde mi yaşıyoz? Biri İstanbul'un suyunu falan mı çalıyor? Sahara'da bu kadar su kesintisi yoktur.



@camidenadidascaldımbolgeldi

hamam lobisinin işidir.



@kursadyildirim

Artık Anadolu yakasından Avrupa yönüne banyo trafiği yoğunlaşır. 4 gün su kesintisi nedir ya yuh be size!



Ramazan mutluer @03341958

Anadolu yakasında 90 saat su kesintisi olacakmış..4 gün aralıksız kesinti olurmu?

Ahmet Öztürk @aozturk

ISKI'den cagdisi su kesintisi. 24-28 Kasim arasi 4 gun kesintisiz. kestikten sonra kesintisizmis ayrica.

İbrahim Kocakanat @ikocakanat

ulan pislikten aids bile olabiliriz 90 saat su kesintisi nedir ya?