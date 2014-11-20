İstanbul'da 90 saatlik su kesintisi!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisleri Trafo Merkezleri’nde yapılacak olan elektrik sistemleri revizyon çalışmaları nedeniyle Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla, Ataşehir, Adalar, Kadıköy, Sancaktepe, Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz ve Üsküdar'da 90 saat kesintisi olacak.

Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla, Ataşehir, Adalar, Kadıköy, Sancaktepe, Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz ve Üsküdar'da 90 saat su kesintisi olacak.

İSKİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“24 Kasım Pazartesi saat 09:00 ila 28 Kasım 2014 Cuma günü 03:00 saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelere aralıksız su verilemeyecektir.

Çalışma sebebiyle aralıksız su alamayacak bölgeler: Maltepe, Kartal , Pendik, Tuzla, Ataşehir, Adalar, Kadıköy, Sancaktepe, Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz ve Üsküdar İlçeleri.”