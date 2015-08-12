İstanbul'a iki yeni metro hattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş Ataköy-İkitelli ve Dudullu-Bostancı Metroları için Eylül ayında ihale yapılacağını açıkladı.

Topbaş, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakalarında iki önemli hat için ihale aşamasına geldik. Ataköy-İkitelli ve Dudullu-Bostancı metroları için Eylül ayında ihaleler yapılacak” dedi.

Ataköy-İkitelli hattı ile Basın Ekspres yolu güzergahının Marmaray ve Olimpiyatköy-Bağcılar metrosu ile entegre raylı sisteme kavuşmuş olacağına dikkat çeken Topbaş, Böylelikle Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerimiz bu hattan istifade edecek” açıklamasını yaptı.

Topbaş, Anadolu Yakası’ndaki Dudullu-Bostancı metrosunun ise Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye’den geçeceğini ve bu hattın Marmaray, Karıtöy-Kartal Metrosu ve Üsküdar-Ümraniye-Sancaktepe-Çekmeköy metrosu ile entegre olacağını belirtti.

Rakamlarla yeni metrolar:

Ataköy-İkitelli Hattı:

Uzunluk: 13.3 km.

Kapasite: Saatte tek yönde 45 bin yolcu taşıyacak

İhale Tarihi: 14 Eylül 2015

İstasyonlar: Ataköy, Yenibosna, Çobançeşme, Kuyumcukent, Doğu Sanayi, Mimar Sinan, Evren Mahallesi, İkitelli Kavşak, Mehmet Akif, Bahariye, Masko, İkitelli Sanayi

Yolculuk süreleri:

Ataköy-İkitelli: 19,5 Dakika

Yenikapı-Çobançeşme: 20 Dakika

Kirazlı-Ataköy: 15 Dakika

İkitelli-Bahçelievler: 20 Dakika

Dudullu-Bostancı Hattı

Uzunluk: 14.2 km.

Kapasite: Saatte tek yönde 45 bin yolcu taşıyacak

İhale Tarihi: 10 Eylül 2015

İstasyonlar: Bostancı, Suadiye, Üst Bostancı, Kozyatağı, Küçükbakkalköy, İçerenköy, Kayışdağı, Türk-iş Blokları, İmes, Modoko, Dudullu, Yukarı Dudullu

Yolculuk süreleri:

Dudullu-Bostancı: 21 Dakika

İçerenköy-Taksim: 38 Dakika

İMES-Kadıköy: 23 Dakika

Modoko-Eminönü: 26 Dakika

Kayışdağı-Kadıköy: 18 Dakika