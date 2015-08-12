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İstanbul'a iki yeni metro hattı

İstanbul'a yapılması planlanan iki yeni metro hattı için eylül ayında ihale düzenlenecek

12 Ağustos 2015 22:56

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş Ataköy-İkitelli ve Dudullu-Bostancı Metroları için Eylül ayında ihale yapılacağını açıkladı.

Topbaş, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakalarında iki önemli hat için ihale aşamasına geldik. Ataköy-İkitelli ve Dudullu-Bostancı metroları için Eylül ayında ihaleler yapılacak” dedi.

Ataköy-İkitelli hattı ile Basın Ekspres yolu güzergahının Marmaray ve Olimpiyatköy-Bağcılar metrosu ile entegre raylı sisteme kavuşmuş olacağına dikkat çeken Topbaş,  Böylelikle Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerimiz bu hattan istifade edecek” açıklamasını yaptı.

Topbaş, Anadolu Yakası’ndaki Dudullu-Bostancı metrosunun ise Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye’den geçeceğini ve bu hattın Marmaray, Karıtöy-Kartal Metrosu ve Üsküdar-Ümraniye-Sancaktepe-Çekmeköy metrosu ile entegre olacağını belirtti.

Rakamlarla yeni metrolar:

 

Ataköy-İkitelli Hattı:

Uzunluk:                           13.3 km.

Kapasite:                          Saatte tek yönde 45 bin yolcu taşıyacak

İhale Tarihi:                     14 Eylül 2015

İstasyonlar:                      Ataköy, Yenibosna, Çobançeşme, Kuyumcukent, Doğu Sanayi, Mimar Sinan, Evren Mahallesi, İkitelli Kavşak, Mehmet Akif, Bahariye, Masko, İkitelli Sanayi

 

Yolculuk süreleri:

 

Ataköy-İkitelli:                 19,5 Dakika

Yenikapı-Çobançeşme:    20 Dakika

Kirazlı-Ataköy:                 15 Dakika

İkitelli-Bahçelievler:        20 Dakika

Dudullu-Bostancı Hattı

Uzunluk:                             14.2 km.

Kapasite:                            Saatte tek yönde 45 bin yolcu taşıyacak

İhale Tarihi:                       10 Eylül 2015

İstasyonlar:                        Bostancı, Suadiye, Üst Bostancı, Kozyatağı, Küçükbakkalköy, İçerenköy, Kayışdağı, Türk-iş Blokları, İmes, Modoko, Dudullu, Yukarı Dudullu

 

Yolculuk süreleri:

 

Dudullu-Bostancı:              21 Dakika

İçerenköy-Taksim:             38 Dakika

İMES-Kadıköy:                    23 Dakika

Modoko-Eminönü:             26 Dakika

Kayışdağı-Kadıköy:             18 Dakika

 

 

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