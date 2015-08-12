İstanbul'a iki yeni metro hattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş Ataköy-İkitelli ve Dudullu-Bostancı Metroları için Eylül ayında ihale yapılacağını açıkladı.
Topbaş, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakalarında iki önemli hat için ihale aşamasına geldik. Ataköy-İkitelli ve Dudullu-Bostancı metroları için Eylül ayında ihaleler yapılacak” dedi.
Ataköy-İkitelli hattı ile Basın Ekspres yolu güzergahının Marmaray ve Olimpiyatköy-Bağcılar metrosu ile entegre raylı sisteme kavuşmuş olacağına dikkat çeken Topbaş, Böylelikle Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerimiz bu hattan istifade edecek” açıklamasını yaptı.
Topbaş, Anadolu Yakası’ndaki Dudullu-Bostancı metrosunun ise Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye’den geçeceğini ve bu hattın Marmaray, Karıtöy-Kartal Metrosu ve Üsküdar-Ümraniye-Sancaktepe-Çekmeköy metrosu ile entegre olacağını belirtti.
Rakamlarla yeni metrolar:
Ataköy-İkitelli Hattı:
Uzunluk: 13.3 km.
Kapasite: Saatte tek yönde 45 bin yolcu taşıyacak
İhale Tarihi: 14 Eylül 2015
İstasyonlar: Ataköy, Yenibosna, Çobançeşme, Kuyumcukent, Doğu Sanayi, Mimar Sinan, Evren Mahallesi, İkitelli Kavşak, Mehmet Akif, Bahariye, Masko, İkitelli Sanayi
Yolculuk süreleri:
Ataköy-İkitelli: 19,5 Dakika
Yenikapı-Çobançeşme: 20 Dakika
Kirazlı-Ataköy: 15 Dakika
İkitelli-Bahçelievler: 20 Dakika
Dudullu-Bostancı Hattı
Uzunluk: 14.2 km.
Kapasite: Saatte tek yönde 45 bin yolcu taşıyacak
İhale Tarihi: 10 Eylül 2015
İstasyonlar: Bostancı, Suadiye, Üst Bostancı, Kozyatağı, Küçükbakkalköy, İçerenköy, Kayışdağı, Türk-iş Blokları, İmes, Modoko, Dudullu, Yukarı Dudullu
Yolculuk süreleri:
Dudullu-Bostancı: 21 Dakika
İçerenköy-Taksim: 38 Dakika
İMES-Kadıköy: 23 Dakika
Modoko-Eminönü: 26 Dakika
Kayışdağı-Kadıköy: 18 Dakika