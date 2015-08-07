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Uzun metrobüs yolculuklarında şarj derdiniz kalmayacak

İETT, metrobüslere monte edilen USB çıkışlı şarj kutuları ile vatandaşların cihazlarını şarj etmesine imkan sağlıyor

07 Ağustos 2015 23:12

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, otobüslerin ardından metrobüslerde de şarj cihazlarını hizmete soktu. Geçtiğimiz yıllarda modern ve akıllı yeni otobüslerde Wireless ile şarj hizmeti vermeye başlayan İETT, metrobüslere monte edilen USB çıkışlı şarj kutuları ile vatandaşların cihazlarını şarj etmesine imkan sağlıyor.

İETT'den konu ile ilgili Fortune Türkiye'ye yapılan açıklamada, 250 adet metrobüs, 850 adet otobüste olmak üzere toplamda 1100 araçta şarj hizmeti sunulduğu ve kısa sürede hizmetin tüm filoya yayılacağı bildirildi.

Yetkiler, 1100 araçta verilen şarj hizmetinin İETT'ye olan toplam maliyetinin KDV hariç 280.000 TL olduğu bilgisini paylaştılar. 34, 34C, 34BZ nolu metrobüslerde şarj hizmetinin verildiği kaydedildi. 

 

 

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