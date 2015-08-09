İstanbul'a yeni metro hattı ile Gayrettepe - 3. havalimanı arası 26 dakika olacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin, İstanbul 3. Havalimanı'na erişimi sağlayacak, kentin trafik sorununun çözümüne katkıda bulunacak Gayrettepe-3. Havalimanı metro hattının proje çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Bakan Bilgin, İstanbul 3. Havalimanı'na kolay erişimi sağlamak, İstanbul trafiğine nefes aldırmak ve şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Bakanlık tarafından yapımı üstlenilen Gayrettepe-3.Havalimanı metro hattının etüd-proje yapımı ihalesine çıkıldığını ifade ederek, ihalenin 27 Temmuz'da sonuçlandığını söyledi.

‘Hızlı metro ile Gayrettepe-3. Havalimanı arası 26 dakika’

Projenin 3. Havalimanına ulaşım için çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Bilgin, "Bu raylı sistem 3. Havalimanına hızlı erişimi sağlayan, şehrin merkezi noktalarından çok kısa sürelerde havalimanına İstanbulluları ulaştıran bir proje olacak" dedi.

Gayrettepe-3. Havalimanı hattının yaklaşık 33 kilometre uzunluğunda olacağını belirten Bilgin, iki nokta arasında ulaşımın 26 dakikada sağlanacağını kaydetti.

‘3. Havalimanı her yere yakınlaşacak’

Söz konusu hatta saatte 120 kilometre hıza ulaşan hızlı metro araçlarının kullanılacağını bildiren Bilgin, 3. Havalimanı-Gayrettepe metro hattının, tamamlandığında İstanbul'daki diğer metro hatlarıyla da entegre olacağını ve İstanbul'un hem Avrupa hem de Asya yakasından 3. Havalimanına çok kısa sürede ulaşılacağını dile getirdi.

Etüd-proje yapımı işinin en fazla 1 yıl içinde bitirilmesi, 2016'da da söz konusu hattın yapım ihalesine çıkılması planlanıyor.

Trafikten 2 bin TIR eksilecek

Öte yandan, Ambarlı'da yapılacak yeni proje ile TIR ve kamyonlar İstanbul trafiğini işgal etmeden Avrupa'dan Asya'ya geçecek. Trafikten günde 2 bin TIR eksilecek.

TIR ve kamyonların İstanbul trafiğine girmeden, Avrupa'dan Asya'ya geçmesini sağlayacak Ro-Ro gemileri için Ambarlı'ya özel liman yapılacak. Proje kapsamındaMarmara'nın kuzeyinde Ambarlı ile Topçular arasında çalışacak gemilerle, TIR ve kamyonlar İstanbul trafiğini işgal etmedenAvrupa'dan Asya'ya geçecek. Trafikten günde 2 bin TIR eksilecek.