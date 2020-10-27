İstanbul Valisi Yerlikaya: Virüsün kalabalık kaynaklı yayılımını önlemek birinci hedefimiz

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Koronavirüs'ün kalabalık kaynaklı yayılımının önlenmesinin birinci hedefleri olduğunu belirtti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Vali Yerlikaya ile yaptığı basın açıklamasında, "Uzun süre gösterdiğimiz başarıyı maalesef sürdüremedik. Gelinen nokta daha kuralcı ve disiplinli olmasını zorunlu kılmaktadır" diye konuştu. Sosyal mesafe kuralının uygulanabilir hale gelmesi için şartların iyileştirilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Koca, "Toplu taşıma, pazar yerleri, alışveriş mekânları müdahale bekleyen alanlardır" açıklamasını yaptı. "Toplu taşımada risk devam ettikçe istediğimiz düzeyde başarılı olamayız" diyen Koca, toplu taşıma için bir düzenlemenin gündeme geldiğini belirtti. Koca, "Kamu ve özel sektör çalışma saatlerinin gözden geçirilmesi ele alınan konulardan biridir. Kurumlar ofise gitmeden yapılması mümkün işleri, uzaktan erişimle evde yapılması sunulmalıdır" dedi.

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