İBB Sözcüsü Ongun: Sağlık Bakanlığı'ndan İstanbul'daki Koronavirüs verilerini istedik, vermediler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Sözcüsü Murat Ongun, Sağlık Bakanlığı'dan Koronavirüs'le ilgili verileri istediklerini ancak Bakanlığın vermediğini söyledi.

Halk TV'de Şirin Payzın’ın sunduğu Sözüm Var’a katılan İBB Sözcüsü Murat Ongun, Sağlık Bakanlığı ile protokol yapıldığını söyledi. Ongun, Bakanlıktan hastaların verilerini istediklerini, bakanlığın da bunu vermediğini açıkladı.

Ongun'un ifadeleri şöyle:

“Sağlık Bakanlığı ile İBB arasında bir protokol imzalandı. Bakanlık bizden 8 milyon İstanbul kartlının verisini istedi. ‘Ben bunu hasta verisiyle karşılaştıracağım. Eğer biri toplu taşıma kullandıysa para cezası keseceğim.’ dedi. Biz de dedik ki zaten 'otobüse bindi ve bulaştıracak'. 'Hasta verilerini bize verin, verilerle karşılaştıralım, turnikeye kartı okuttuğu gibi iptal edelim, otobüse almayalım'. Ama onlar verileri vermek istemediler. Bizim belediyede 800’den fazla kişi evde karantinada. Ama herkes bunu yapmıyor ki.”

TIKLAYIN - İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu, İstanbul için düzenlenen Koronavirüs toplantısını Bakan Koca'nın tweet'inden öğrendi!

Geçtiğimiz günlerde, Türkiye'deki Covid-19 vakalarının yüzde 40'ının bulunduğu İstanbul'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca pandemi toplantısı düzenlemiş, ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu davet edilmemişti. İmamoğlu, söz konusu toplantıyı Bakan Koca'nın sosyal medya paylaşımından öğrenmişti.