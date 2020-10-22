İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu, İstanbul için düzenlenen Koronavirüs toplantısını Bakan Koca'nın tweet'inden öğrendi!

Sağlık Bakanlığı'nın İstanbul'da artan Covid-19 vakaları için düzenlediği toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu davet edilmedi. İmamoğlu, söz konusu toplantıyı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya paylaşımından öğrendi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan akşam saatlerinde Covid-19 salgınının İstanbul'daki seyrine ilişkin olarak bir toplantı yapıldığını duyurdu. Bakan Koca, toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın, İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'nun katıldığını duyurdu. Bakan yardımcılarının, saha koordinatörlerinin ve başhekimlerinin de katıldığı toplantıda salgının İstanbul'daki seyri değerlendirildi ve alınacak tedbirler kararlaştırıldı.

T24'ün ulaştığı İBB kaynakları, söz konusu toplantıya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmediği bilgisini verdi. İmamoğlu'nun toplantıdan haberinin dahi olmadığı ve Bakan Koca'nın sosyal medya paylaşımından öğrendiği belirtildi.