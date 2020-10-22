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Koronavirüs

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da vaka sayısı Türkiye'nin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı

22 Ekim 2020 21:30

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki Covid-19 vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştığını açıkladı. 

İstanbul'da Koronavirüs salgınının seyrine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini ve alınacak tedbirlerin karalaştırıldığını duyuran Koca, İstanbul'da ciddi bir vaka artışı olduğunu duyurdu.
 
Temaslı taramasının ve test sayısının arttığını ifade eden Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları yazdı:  

"İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcılarımız, İl Sağlık Müdürümüz, saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizle birlikte, salgının İstanbul'daki seyrini masaya yatırdık. Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık.

İSTANBUL’DA VAKA SAYISI Türkiye genelinin %40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz."

 

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