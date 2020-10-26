Bakan Koca: İstanbul'un 28 ilçesinde vaka artışı yüzde 50'nin üzerinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs'ün İstanbul'daki seyrine ilişkin yaptığı değerlendirmede, şehirdeki vaka sayısının, Türkiye toplamının yüzde 40'ına eşit olduğunu hatırlatarak, "Bu tablo ülke ortalamasından en az 2 kat endişe verici. Risk, mevsim şartları yüzünden giderek artacak. 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerindedir. 11 ilçede artış oranı yüzde 50-60, 10 ilçede yüzde 60 oranındadır" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte Koronavirüs salgınının İstanbul'daki seyriyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Uzun süre gösterdiğimiz başarıyı maalesef sürdüremedik. Gelinen nokta daha kuralcı ve disiplinli olmasını zorunlu kılmaktadır" diye konuştu. Sosyal mesafe kuralının uygulanabilir hale gelmesi için şartların iyileştirilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Koca, "Toplu taşıma, pazar yerleri, alışveriş mekânları müdahale bekleyen alanlardır" diye konuştu.

"Toplu taşımada risk devam ettikçe istediğimiz düzeyde başarılı olamayız" diyen Koca, toplu taşıma için bir düzenlemenin gündeme geldiğini belirtti. Koca, "Kamu ve özel sektör çalışma saatlerinin gözden geçirilmesi ele alınan konulardan biridir. Kurumlar ofise gitmeden yapılması mümkün işleri, uzaktan erişimle evde yapılması sunulmalıdır" ifadesini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

"Virüsün yayılmasına en elverişli yerlerden biriyiz. Uzun süre gösterdiğimiz başarıyı sürdüremedik. Gelinen nokta daha kuralcı ve disiplinli olmamızı zorunlu kılıyor. İstanbul'daki vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ı. Ülke ortalamasından en az 2 kat endişe verici... Risk, mevsim şartları yüzünden giderek artacak. 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerindedir. 11 ilçede artış oranı yüzde 50-60, 10 ilçede yüzde 60 oranındadır.

Artışın öne çıkan nedenlerinden biri tedbirlerin gevşetilmesi, diğeriyse kış sebebiyse İstanbul'a yoğun dönüşler. İstanbulluların kurallara uyması için baş etmekte en zorlandıkları şey kalabalık. Sosyal mesafe kuralını uygulanabilir hale gelmesi şartların iyileştirilmesine bağlıdır.

Bizlerden çözüm beklediğiniz konuların başında teması kaçınılmaz kılan kalabalık ortamlar olduğunu biliyoruz. Sosyal mesafe kuralının uygulanabilir haline gelmesi şartların iyileştirilmesine bağlıdır. Toplu taşıma, pazar yerleri, alışveriş mekânları müdahale bekleyen alanlardır.

Yetkililerle bu sorunları tek tek ele aldık. Toplu taşımada risk devam ettikçe istediğimiz düzeyde başarılı olamayız. Otobüs, metrobüs, metro ve tramvay seferlerine ek seferler konması, saat düzenlemesi gündeme getirilmiştir.

Kamu ve özel sektör çalışma saatlerinin gözden geçirilmesi ele alınan konulardan biridir. Kurumlar ofise gitmeden yapılması mümkün işleri, uzaktan erişimle evde yapılması sunulmalıdır.

İstanbul'da sosyal mesafenin korunamadığı semt pazarları ve çeşitli alışveriş mekanlarında yaşanıyor. İlgili uzman ve planlamacıların gerekli çözümü bulacağını düşünüyoruz. Sizlerden tedbirlerden yana fedakarlık istiyoruz . Desteğinize daha önce olmadığı kadar ihtiyacımız var. Sizden kuralcı olmanızı istemek zorundayım. Maske, sosyal mesafe ve temizlik.

Hayatımızı disipline sokmamız gerekiyor, kalabalık ortamlardan çekinmemiz gerekiyor. İzolasyonda olanlar evlerinden ayrılmasın, dışarıya çıkması gerekmeyenler lütfen evlerinden ayrılmasınlar. Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar kendilerini korumaya alsın. Memleketten dönenler mutat buluşmalardan kaçınsın. Zorunlu olmadıkça akrabalarla, başka ailelerle bir araya gelmeyin. Kutlama ve törenleri lütfen erteleyin.

Salgınla savaşın bu aşaması disiplin istiyor. Ekiplerimizle hizmet ve operasyon kapasitemizi gözden geçirdik, güçlüyüz. Asıl başarı hastanelerimize olabildiğinde az ihtiyaç duyabilmektir. Sağduyunuza güveniyoruz. Vaka sayılarındaki artışlarda daha güçlü bir uyarı düşünemiyoruz.

Bilim Kurulu toplantımızı Çarşamba günü İstanbul'da yapacağız. Bütün gücümüzle buradayız. Kararlı bir şekilde bizimle beraber olursanız şu andan itibaren salgını geriletmeyi başaracağız. Hepinize teşekkür ediyorum."