Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 'Kabe görseli' soruşturmasında 2 öğrenci tutuklandı!

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 2 öğrenci, tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin atanan rektör Melih Bulu'yu protestoları sırasında açtıkları sergiye ilişkin dün soruşturma başlatılmıştı. Kabe fotoğrafının yere konmasıyla ilgili soruşturmada D.D., S.N.B., H.K., R.Ö. ve S.C.U.'nun 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak' suçlamasıyla gözaltına alındığı duyurulmuştu. Soruşturmada adı geçen iki kişinin daha arandığı belirtilmişti.

Gözaltına alınan öğrencilerden R.Ö. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, diğer dört kişi sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından iki kişi tutuklama istemiyle, iki kişi de ev hapsi talebiyle mahkemeye sevk edildi. Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama suçundan 2 şüphelinin tutuklanması, 2 şüpheliye ise konutunu terketmeme adli kontrolü uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine talepte bulunulmuştur.

"Ayrıca LGBTİ+ isimli Çalışma kulübünün odasında arama kararına istinaden yapılan aramada PKK terör örgütüne ait örgütsel doküman ele geçirilmiş olup Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen bir soruşturma daha başlatılmıştır. Her iki soruşturma da titizlikle yürütülmektedir."

Çağdaş Hukukçular Derneği'nin aktardığına göre nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, iki kişinin tutuklanmasına, iki kişinin de ev hapsine karar verdi.

Boğaziçi Dayanışması'ndan açıklama

Boğaziçi Dayanışması'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Haklarında tutuklama kararı verilen arkadaşlarımızdan mesaj var. Mücadeleye devam edeceğiz, arkadaşlarımızı geri alacağız! Onların da dediği gibi" ifadelerine yer verildi.

Hedef gösterilmişti

Üniversitenin güney kampüsünde açılan sergideki resim, bazı Twitter hesapları ve hükümete yakın medya kuruluşlarında hedef gösterilmiş, Diyanet tarafından 'eleştirilmiş', yasal yollara başvurulacağı belirtilmişti.

Daha sonra İstanbul başsavcılığı sorumlular hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan soruşturma açıldığını bildirmiş, saatler sonra da dört öğrencinin gözaltına alındığı açıklanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden duyurduğu gözaltı haberinde LGBTİ + bireylere karşı 'sapkın' ifadesini kullanmıştı.

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