İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Tükek: Omicron Türkiye’de bu rakamlarla kalmayacak; yılbaşı, vaka sayısını patlatacak

"Bu süreç olumsuza doğru gidecek"

"Biontech'in bile etkinliği bilinmiyor"

Yeni varyantlara karşı aşı çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Prof.Tükek, her mutant virüsün aşıları zorladığını belirterek, "Normalde beklenti bir yıla yakın, on ay gibi bir süreçte böyle bir virüsün çıkacağıydı. Ancak Omicron daha erken ortaya çıktı, aşıların etkisi az olabilir endişesi yaşıyoruz. Biontech’in bile şu anki Omicron’a etkinliğinin ne kadar olduğu tam bilinmiyor ama yüksek antikor düzeyi sağlanırsa ancak o şekilde Omicron üzerinde bir etki elde edileceği düşünülüyor. Bunun için de en kısa zamanda tekrar bir rapel hatırlatma dozu olması öneriliyor. Her antikordan kaçış sizde ciddi hastalık ihtimalini ortaya çıkartıyor" dedi.

Tükek, "İstanbul’da bir haftadan beri vaka artışı oldukça hızlı seyrediyor. Yukarı yönlü bir seyir başladı. İstanbul artık tamamen ortaya çıkmaya başladı, gerçekten İstanbul’da vaka sayısı çok yüksek. Önümüzdeki günlerde çok daha yüksek sayılara alışın, bunları bekleyin” ifadelerini kullandı.