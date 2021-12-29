Araştırma: Omicron varyantında kuluçka süresi 72 saat sürüyor

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) paylaştığı bir araştırma, Koronavirüs’ün Omicron varyantının 72 saat gibi, diğer varyantlardan daha kısa bir kuluçka süresi olabileceğini gösterdi.

The New York Times’da yer alan habere göre, ABD’de ilk Omicron varyantının açıklandığı 1 Aralık tarihinden önce Nebraska eyaletinde sağlık yetkilileri, bir evdeki muhtemel altı Covid vakasını incelemeye aldı. Vakalar arasında Nijerya’dan bir seyahatten dönen aşısız 48 yaşında bir adam da vardı.

2 Aralık’ta Nebraska Laboratuvar, altı kişide de Omicron varyantı olduğunu açıkladı.

Bulgular, Omicron varyantıyla enfekte olan kişinin üç günde semptom geliştirmesi, bulaşıcı olması ve testinin pozitif çıkmasının mümkün olduğunu gösterdi. Delta varyantında bu süre 4-6 gün arasıydı.

Omicron çıkan ailede yalnızca bir aile üyesinin tam aşılı olduğu tespit edildi. İncelendiğinde aile üyelerinin hepsinin hastalığı hafif atlattığı belirtildi.

Omicron varyantıyla enfekte olan kişinin kaç gün boyunca bulaşıcı olduğu hâlâ bilinmiyor.