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Koronavirüs

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı: 3. doz Sinovac aşısından sonra 10-20 kat antikor artışı gözleniyor

05 Temmuz 2021 11:25

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Sinovac ile yapılan hatırlatma dozlarının Faz 2 çalışmalarının sonuçlandığını belirtti. Prof. Dr. Tükek, 3. doz Sinovac'ın etkinlik oranının yüksek olduğunu ve vücutta gerekli antikor düzeyini oluşturduğunu söyledi. 

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İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, 3.doz Sinovac ile yapılan hatırlatma aşısı sonucunda, vücudun gerekli antikoru oluşturduğunu ve çalışma sonuçlarının oldukça iyi olduğunu söyledi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tükek, "2 doz Sinovac yapılanlara 3. doz Sinovac (hatırlatma) yapılmasının Faz 2 çalışmasının sonuçları açıklandı. Sonuçlar oldukça iyi, aşıdan 15 gün sonra 10-20 kat antikor artışı gözleniyor. Gerçek yaşam verilerini de bekliyoruz" ifadesini kullandı.

 

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