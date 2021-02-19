İstanbul Tabip Odası’ndan 'kademeli normalleşme' eleştirisi: "İki hafta sonra açılacağız demek" falcılık oluyor!

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Osman Küçükosmanoğlu, martta başlanacağı açıklanan kademeli normalleşmeyi eleştirdi. Küçükosmanoğlu, “İki hafta sonra açılacağız demek falcılık oluyor. Vakaların azalacağını bilemezsiniz. Onun yerine, ‘vakalar bir hafta yüz binde 50’nin altına indikten sonra açılma olur’ gibi net konuşulması gerekir” dedi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, aşılama sürecinin de yavaş ilerlediğine dikkat çeken Küçükosmanoğlu, bu hızla toplumun yüzde 60’ının aşılanmasının 1 yılı bulabileceğini söyledi.

Tedbirlerin bölgesel farklılıklara göre alınması gerektiğini salgının başından beri söylediklerini aktaran Küçükosmanoğlu, “Hatta tedbirler ilçeler gibi daha da indirgenebilir. Mesela bir köyde vaka sayısı çok düşükse veya yoksa orada okulun açılmasında bir sorun olmayabilir” diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, mart ayında kademeli olarak normalleşmenin başlayacağını duyurmuştu