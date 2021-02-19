Normalleşme takviminin detayları: Puanı toplayan illerde kısıtlamalar aşama aşama kalkacak

Önceki gün yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Mart ayında normalleşmeye geçiliyor” açıklaması yaptı. Bu açıklamayla merak konusu olan ‘normalleşme’ takvimine ilişkin detaylar paylaşan Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, belli kriterler üzerinden her ile puan verileceğini, belli bir puanın üzerinde olanların aşama aşama normalleşeceğini söyledi.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre, normalleşme takvimiyle ilgili, “Şu anda Bilim Kurulumuz, Toplumda Salgın Yönetimi Alt Kurulu üyesi olan hocalarımız bir gösterge üstünde çalışıyor. Bu göstergenin çeşitli alt belirteçleri olacak. İllere 4 kritere göre puan verilecek. Bu toplamda belirlenecek puana göre, salgının ilgili yerleşim yerlerindeki artma, sabit seyretme veya azalma durumları göz önünde bulundurulacak” bilgisini paylaşan Kayıpmaz bu kriterleri şöyle sıraladı:

1- İllerdeki 7-14 günlük vaka sayıları;

2- Testte pozitiflik oranları;

3- Yoğun bakım doluluk kapasiteleri ve servislere yeni hasta yatış durumu;

4- İllerdeki aşılama durumu.

“Azalma eğilimindeki illerde kısıtlamaların aşama aşama gevşetilmesi (sokağa çıkma yasakları, kafe, restoranlar ve kıraathanelerin açılması, yüz yüze eğitime geçilmesi gibi) söz konusu" olacağını belirten Kayıpmaz, “Belirli aralıklarla yapılacak değerlendirmelerde bir artış eğilimi olması halinde, kısıtlamaların yeniden arttırılması gündeme gelebilecek” diye konuştu.