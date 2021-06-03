İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri: İnsanlardan 2'nci dozu esirgerken bir kişinin 3. doz aşı yaptırması yönetici sorumluluğuyla bağdaşmıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs'e karşı ilk doz aşısını 14 Ocak’ta, ikinci dozunu 11 Şubat’ta yaptırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hatırlatma dozu olarak bilinen 3. doz aşıların “en az 6 ay geçtikten sonra önerildiğini” açıkladı. Buna karşın Erdoğan, geçen günlerde katıldığı televizyon programında vatandaşlar için 2022’de yapılması konuşulan 3. doz aşısını da yaptırdığını açıklayarak “Ben 3 doz aşımı oldum, bir de antikor yükseldi mi yükselmedi mi ona baktım” dedi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre; daha çok kişinin ilk doz aşısını olabilmesi için BioNTech aşılarında ikinci dozların 12 hafta sonra yapılması kararı alındığını anımsatan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, “BioNTech aşısının birinci dozunun da yüzde 70 koruyuculuğu olduğunu biliyoruz. Bu uygulamayla daha fazla kişinin aşıya ulaşması ve korunması düşünüldü. Bu doğru bir karardı. Ama insanlardan ikinci dozu esirgerken bir kişinin 3. doz aşı yaptırması yönetici sorumluluğuyla bağdaşan bir durum değil. Ülkeyi yönetenlerin bize örnek olması lazım. Acaba yakınları da mı yaptı, onu da bilmiyoruz tabii” diye konuştu.

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