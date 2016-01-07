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Kültür-Sanat

İstanbul Şehir Tiyatroları'nın yeni yönetmeni Uygur: 'Yönetmeliği değiştireceğim' demem yanlış olur

"Levent Üzümcü gibi değerlerin tiyatroda olmaması çok ciddi bir kayıp"

07 Ocak 2016 11:47

İstanbul Şehir Tiyatroları’nın genel sanat yönetmenliği görevini, belediye bürokratlarının yönetimdeki etkinliğinin artırılmasına neden olan yönetmeliği değiştiremediği gerekçesiyle bırakan Erhan Yazıcıoğlu’ndan devralan tiyatrocu Süha Uygur, “‘Yönetmeliği değiştireceğim’ vs demem şu anda yanlış olur ama kalben çok şeyin değişmesi gerektiğini biliyorum” dedi.

Radikal’den Baha Çuhadar’a konuşan Süha Uygur, teklifin kendisine Kadir Topbaş ve Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen tarafından getirildiğini söyledi. Uygur, kurumdaki sorunların hasıraltına atılmayacağını belirterek, “Sevgili Erhan Ağabey nasıl bu sorunlar için mücadele verdiyse ben de elimden ne geliyorsa tabii ki yapacağım” şeklinde konuştu. “Levent Üzümcü gibi değerlerin tiyatroda olmaması, tiyatro severler adına çok ciddi bir kayıptır” diyen Uygur, mevcut oyunların hepsinin devam edeceğini söyledi.

Radikal’de yayımlanan röportaj için tıklayın.

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