İstanbul Şehir Tiyatroları'nın yeni yönetmeni Süha Uygur oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği’ne Erhan Yazıcıoğlu yerine Süha Uygur atandı.

Erhan Yazıcıoğlu, belediye bürokratlarının yönetimdeki etkinliğinin artırılmasına neden olan yönetmeliğin değiştirilmesini talep etmiş, ancak talepleri yerine gelmediği gerekçesiyle Şehir Tiyatroları'ndaki görevinden istifa etmişti.

Erhan Yazıcıoğlu’ndan boşalan Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevini üstlenen Süha Uygur 1 Ocak 1958 tarihinde Adana’da doğdu. Sanatçı, 1980 yılında Necla - Nejat Uygur Tiyatrosu’nun Tiyatro Müdürlüğü’ne getirildi ve bu görevi 1992 senesine kadar devam etti.

Bu süre içerisinde Nejat Uygur’un sergilediği bazı oyunlarda oyunculuk, yönetmen yardımcılığı ve yönetmenlik yaptı.1993 senesinde kardeşleri Süheyl ve Behzat Uygur ile beraber “Genç Uygurlar Tiyatrosu” nu kurdu. Bu süre içerisinde “Boynuz Kulağı Geçer”, “Tele Köle”, “Üç Salakşörler” oyunları sahnelendi. 2001 yılına kadar görevine devam etti. 2001 yılında Uygur Sanat oluşumunu kurdu.Ve babası Nejat Uygur’un hastalandığı 2006 yılına kadar bu oluşumu sürdürdü.

Kasım 2007'de dönemin Başbakanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kısmi felç geçiren ünlü tiyatrocu Nejat Uygur'u GATA'da ziyaret etmek istemiş ancak Emine Erdoğan başörtüsü nedeniyle hastaneye alınmamış ve dışarıda beklemişti.

Bu oluşum içeresinde “Türkiye’nin Delisi”, “Şeyini Şey Ettiğimin Şeyi”, “Kodum mu Oturturum”, oyunlarında yapımcı ve yönetmen olarak görev aldı.2006-2009 seneleri arasında babasının rahatsızlığından dolayı çalışmalarına ara verdi. 2009 yılında rahmetli babasının isteği ile Uygur Çocuk Tiyatrosu’nu kurdu.

“Bu Dünya Hepimizin”, Küçük Kız ve Yıldızlar”, “Güneşe Yolculuk”,” İyilik Ağacı”, “Kırmızı Pabuçlar”,” Mıknatıs Çocuk”, “Çocuk Ülkesi” ve “Pamuk Prenses Mikroplar Ülkesinde” oyunların genel sanat yönetmenliğini yaptı. 2014 yılında Uygur Çocuk Tiyatrosu’nu yeniden hayata geçirdi.

2015 yılında hâlâ sahnelenmekte olan “Kapıdaki Düşman” isimli oyunun genel sanat yönetmenliğini yaptı.