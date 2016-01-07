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Kültür-Sanat

Şehir Tiyatroları’na atanan Süha Uygur’un görevden alınması için dava girişimi

“Tiyatroyu tiyatrocular yönetir” ilkesini kabul ettiremeyen Erhan Yazıcıoğlu, Şehir Tiyatroları'ndaki görevinden istifa etmişti

07 Ocak 2016 10:34

İstanbul Şehir Tiyatrosu Sanatçıları Derneği (İŞTİSAN), Süha Uygur’un İstanbul Şehir Tiyatroları genel sanat yönetmeliğine atanmasına itiraz davası açmaya hazırlanıyor. 

Cumhuriyet’ten Ceren Çıplak’ın haberine göre Süha Uygur’un atamasının eğitim ve memuriyet anlamında Şehir Tiyatroları’nın yönetmeliğinin ilgili maddelerine uymadığını ve hukuksuz ve usulsüz bir şekilde yapıldığı belirtiliyor. Kulislerde, Uygur’un, kurumun sorunlarına çözüm getiremeyeceği, zaten sorunları da çözmemesi için atandığı ile dışarıdan hazır projeler getirerek çalışacağı konuşuluyor.

 

Ne olmuştu?

 “Tiyatroyu tiyatrocular yönetir” ilkesini kabul ettiremediği için ekibiyle birlikte aralık ayı sonunda istifa eden Şehir Tiyatroları eski Genel Sanat Yönetmeni Erhan Yazıcıoğlu’nun yerine usta tiyatro oyuncu Nejat Uygur’un oğlu Süha Uygur atanmıştı. 

Uygur’un atanması gerek Şehir Tiyatroları’nda gerek tiyatro sektöründe sürpriz bir isim olarak değerlendirilmiş, tiyatro dünyasında da şaşkınlık yaratmıştı. 

Uygur, “Aynı şaşkınlığı ben de yaşadım. Bu görevden çok onurlu ve mutlu oldum, ama o şaşkınlık bende de yaşandı. İBB Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen, bu teklifi bana getirdi. Babam tiyatronun en sevilen isimlerinden. Ben de tiyatro adamıyım. 102 yılını aşmış bir sanat kurumunun başına gelmek bir onur. Bu görevi bir saat bile yaşamak büyük onur. Benim için bu tarafı etkileyici oldu ve kabul ettim” dedi. 

 

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