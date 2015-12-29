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Kültür-Sanat

İstanbul Şehir Tiyatroları'nda Erhan Yazıcıoğlu devri sona erdi

Yazıcıoğlu, katıldığı bir galada istifasını vererek, genel sanat yönetmenliği görevinden ayrıldığını açıkladı

29 Aralık 2015 12:34

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevinden talepleri yerine gelmediği gerekçesiyle aralık sonunda istifa edeceğini açıklayan Erhan Yazıcıoğlu, görevden ayrıldığını açıkladı. Yazıcıoğlu katıldığı bir galada, “Ne yazık ki istifamı verdim ve bu görevden ayrıldım. Çok yıpratıldım ama ben sadece işimi yaptım” dedi.

Genel sanat yönetmenliğini 7 Ağustos 2014’te Hilmi Zafer Şahin'den devralan Erhan Yazıcıoğlu, belediye bürokratlarının yönetimdeki etkinliğinin artırılmasına neden olan yönetmeliğin değiştirilmesini istiyordu.

Jose Sanchis Sinisterra'nın "Son(suz) Öykü" oyununun galası Haldun Taner Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. Oyun sonunda Erhan Yazıcıoğlu 48 yıllık sahne hayatının son konuşmasını yaptığını söyleyerek, oyun sonrası yaptığı açıklamada görevi bıraktığını söyledi.

Galada konuşan Yazıcıoğlu, “Şehir Tiyatroları’na veda ediyorum. Bu tiyatro her halükarda var olacak. 102 yıldır Atatürk'ün ve Muhsin Ertuğrul'un gücüyle yıkılmadıysa ben de ölene kadar bu tiyatroda var olmaya devam edeceğim ama ne yazık ki istifamı verdim ve bu görevden ayrıldım. Sizlerle bu gece burada buluşmak benim için son görev. Çok yıpratıldım ama ben sadece işimi yaptım" dedi.

 

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