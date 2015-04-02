Erhan Yazıcıoğlu ve ekibi talepleri karşılanmazsa istifa edecek

Şehir Tiyatroları'nın genel sanat yönetmenliğini 7 Ağustos'ta Hilmi Zafer Şahin'den devralan Erhan Yazıcıoğlu, geçen hafta bir tür 'uyarı fişeği' yakarak ekibiyle beraber istifa sinyali verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Erhan Yazıcıoğlu, istifa etmeye hazırlanıyor. Bir süredir yönetmelik değişikliği, istifalar ve görevden almalarla kaynayan kurumun başına ağustos ayında Erhan Yazıcıoğlu gelmişti. Yönetmelik değişikliği ile belediye bürokratlarının yönetimdeki etkinliğinin artırılması üzerine Ayşenil Şamlıoğlu istifa etmiş, yerine Hilmi Zafer Şahin gelmişti. Onun da görevden ayrılmasıyla Şehir Tiyatroları’nın dümenine tecrübeli oyuncu Erhan Yazıcıoğlu geçti.

Hürriyet'te yayımlanan habere göre Yazıcıoğlu, geçen hafta 27 Mart Dünya Tiyatro Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, göreve bazı sözler alarak geldiğini ancak belediyede işlerin ağır yürümesi nedeniyle beklentilere ulaşamadıkları için ekibiyle istifa kararı aldıklarını duyurdu. Yazıcıoğlu göreve geldikten sonra sık sık ‘çocuklarım’ diye bahsettiği bir ekip kurmuştu. Deneyimli tiyatrocular Arif Akkaya, Engin Alkan, Yiğit Sertdemir, Aslı İçözü ve Hakan Arlı’dan oluşan yardımcı ekibiyle işe koyulan Yazıcıoğlu göreve geldiği andan itibaren yönetmelik değişimi talebi içindeydi.

Şehir Tiyatroları’nda 2012 Nisan’ında yapılan yönetmelik değişikliğiyle, temel olarak sanatsal kararların sorumluluğu bürokratlara devredilmiş, değişiklik tiyatro camiasında yoğun tartışmalara ve birbirini takip eden eylemlere konu olmuştu. Erhan Yazıcıoğlu ise göreve geldiğinden beri verdiği çeşitli söyleşilerde, yönetmeliğin tekrar değişmesi konusunda belediye ile görüştüğünü, olumlu yanıtlar aldığını anlatan açıklamalar yapmıştı. Yazıcıoğlu’nun talepleri yerine getirilmeyince, o da istifayı masaya koydu.

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