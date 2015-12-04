300 tiyatrocu, istifa kararı alan Erhan Yazıcıoğlu'na "Gitme, kal" dedi

Talepleri yerine getirilmediği için aralık sonunda görevinden istifa edeceğini açıklayan İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Erhan Yazıcıoğlu'na oyunculardan "Gitme kal" mesajı geldi.

2014'ten beri görevde bulunan Yazıcıoğlu, "Şehir Tiyatroları olarak büyük bir başarı gösterdik .Bizim lehimize bir kaç maddenin değiştirilmesini istedim ama olmadı. Başrol oynatıp kadroya alamadığımız oyuncular var. Gerekli kadrolar verilmedi. Üç yıldır teşvik ikramiyesi ödenmedi. Artık asgari ücretle sanat yapan kurum kalmadı. Bu insanlar hiç önemsenmedi. Sürekli beni oyaladılar. Beni arkadaşlar umut olarak gördü ama isteklerimiz yerine gelmedi. Ben mahcup oldum, sağlığımı yitirdim. Çok üzdüler beni, ciğerimi yediler... İsteklerimiz olursa kalacağız ama böyle devam ederse Aralık sonu istifa edeceğiz" demişti.

Uzun bir süredir talepleri yerine getirilmediği için zor günler geçiren İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Erhan Yazıcıoğlu, 300 oyuncunun katılımıyla gerçekleşen büyük bir toplantı yaptı. Yönetmelikte oyuncuların lehine düzeltilmesi gereken talepleri olduğunu, bu istekler için 16 aydır mücadele verdiğini belirten Yazıcıoğlu, arkadaşlarına istifa etmekle ilgili kararını bildirdi.

Sanatçıların ortak kararı ise Yazıcıoğlu ve ekibinin görev süresi doluncaya kadar yönetimde kalmaları gerektiği yönünde oldu. Oyuncular, Yazıcıoğlu ve yönetim grubunun istifa kararını duygusal olarak desteklediklerini fakat kurum menfaati ve geleceği açısından devam etmeleri gerektiğini belirtti.

Erhan Yazıcıoğlu da bu karara saygı duyduğunu, ancak yönetmelikte talep edilen değişikliklerin hiç değilse bir kısmının yerine getirilmemesi halinde kararından vazgeçmeyeceğini söyledi. Yazıcıoğlu’nun bu açıklamalarından sonraki gelişmelerinin ne olacağı şimdiden merak konusu oldu.