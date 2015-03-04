İstanbul Metrosu'nda arıza, seferler durduruldu

İstanbul Metrosu’nda sabah 09:00'da Yenikapı'dan Hacıosman'a giden metro teknik arıza nedeniyle iptal edildi. Yüzlerce yolcunun tahliyesi sonrası seferler durduruldu.

İstanbul'da bu sabah Yenikapı metro durağından Hacıosman'a gitmek üzere metroya binen yolcular kısa süre sonra meydana gelen sarsıntı ile panik yaşadı. Konu hakkında yetkililer tarafından bir açıklama yapılmadan metro seferinin iptal edildiği söylendi ve yolcuların tahliyesine karar verildi. Yüzlerce yolcu şaşkınlık içinde alternatif ulaşım yolları buldu.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda ise büyük bir sarsıntı yaşandığı ve metronun raydan çıktığı iddia edildi. Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa yetkilileri konu hakkında yaptıkları açıklamada metroda teknik bir arıza yaşandığını ve Taksim - Yenikapıseferlerinin yapılamadığı belirtti. Metronun Taksim-Hacıosman seferleri ise normal seyrinde devam ediyor.